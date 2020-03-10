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Алекс Родригес поздравил Дженнифер Лопес с годовщиной помолвки: трогательное видео

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Известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес год назад обручилась с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом. Вчера, 9 марта, звездная пара отметила годовщину с того дня, когда они решили пожениться. Алекс поздравил любимую и поделился трогательным роликом.

Любимый Дженнифер – невероятный романтик. На своей странице в инстаграм он распространил видео, на котором показал, как делал предложение, совместные светские выходы, захватывающие кадры из путешествий, объятия, поцелуи, фото с концертов Лопес. И все это было под песню Марвина Гея My Girl.

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Мужчина написал очень чувственное поздравление, в котором выразил всю свою любовь к женщине и восхищение ею.

Это произошло год назад на Багамах. Мы были на пляже, я опустился на одно колено и задал тебе вопрос... Ты сказала: "Да". Дженнифер, каждое мгновение, проведенное с тобой – это благословение. Ты мой лучший друг, мое вдохновение, пример для подражания. Мне так повезло быть с тобой. Спасибо, что сделала мою жизнь лучше. Я люблю тебя,
– подписал ролик Родригес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

Дженнифер не осталась в стороне и ответила любимому не менее нежными и искренними словами.

Это была мечта и одновременно захватывающая реальность. Каждый день с тобой – это прекрасное приключение. Лучшее еще впереди,
– написала Лопес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные романы Дженнифер Лопес LifeStyle
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