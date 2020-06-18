Телеведущий тревел-проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров в среду, 17 июня, отпраздновал 37-летие. Жена журналиста Александра Кучеренко устроила для именинника настоящий сюрприз – влюбленные отправились на отдых в Одессу.

"Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко испекла любимому праздничный торт и подарила мужу авиабилет, поэтому впервые за четыре месяца с начала карантина супруги отправились на отдых в Одессу. Кадры с дня рождения телеведущая опубликовала на своей личной странице в инстаграме.

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Дмитрий Комаров отметил, что возлюбленная презентовала ему лучший из всех возможных подарков для путешественника.

"Впервые более чем за 4 месяца куда-то летим, и я просто счастлив. Обычно, учитывая мою работу, за 4 месяца приходится летать десятки раз, порой в аэропорт ездишь по 4-5 раз в неделю, а рабочие перелеты (обычно очень ранние) начинаешь тихо ненавидеть. Но жизнь в очередной раз показала, что особенно ценишь то, что становится недоступным. Едем в аэропорт", – отметил ведущий.

Влюбленные супруги гуляли по солнечной Одессе и катались на яхте. На кадре Александра Кучеренко позировала в дизайнерском платье от Юлии Магдыч, а Дмитрий Комаров надел праздничную белую рубашку.

Поклонники не могли не заметить, счастливого и восторженного лица звездной пары, поэтому сразу засыпали их приятными комментариями.

"Без ума от вашей пары. Счастливые и красивые. Будьте такими всегда", "вы просто сияете от счастья, смотришь на вас и также заряжаешься счастьем", "Как Вы хороши", "Вы такие красивые и замечательные. Пусть это состояние сопровождает вашу пару всю жизнь", – писали поклонники в комментариях.

А вот коллеги Дмитрия Комарова поздравили его еще на вечеринке команды "1+1". К поздравлениям телеведущего присоединились Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Неля Шовкопляс и много других.

Что известно о Дмитрии Комарове и Александре Кучеренко

В 2019 году, в канун дня рождения Дмитрий Комаров неожиданно заявил, что женился. Его избранницей стала ведущая, модель и обладательница титула "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко. С девушкой Дмитрий Комаров выходил на паркет "Танцы со звездами", однако даже и намека не давал, что имеет с ней романтические отношения.

Такой же секретности влюбленные придерживались и во время планирования свадьбы. Александра Кучеренко заказывала платье в Днепре, а Дмитрий Комаров приобрел костюм в столичном бутике. Пара тайно поженилась в Иерусалиме в мае 2019 года, во время Евровидения. Поэтому визит звезд в Израиль не привлек внимание отечественных СМИ. Сразу после церемонии Дмитрий и Александра отправились в медовый месяц на Мальдивы, где провели райский отдых.