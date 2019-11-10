ALEKSEEV подтвердил отношения с участницей группы "ВИА Гра" романтическими снимками
Украинский певец ALEKSEEV (Никита Алексеев), который часто устраивает гастроли в России, подтвердил все слухи о романе с вокалисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. Пара опубликовала романтические снимки на Инстаграм-странице, получив тысячи лайков от поклонников.
Фотографии влюбленные сделали во время одного из свиданий. ALEKSEEV и Ульяна Синецкая позировали на фоне вечернего Екатеринбурга. Знаменитые артисты, которым уже давно приписывали роман, не скрывали нежности, обнимая и целуя друг друга.
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"Моя звезда", - трогательно написал ALEKSEEV, добавив емоджи в форме сердца.
Таким образом певцы официально подтвердили подозрения журналистов о романе. Чтобы избежать атак хейтеров, ALEKSEEV и Ульяна Синецкая заблокировали сообщения, поэтому поклонники не смогли поздравить их.
ALEKSEEV закрутил роман с Ульяной Синецкой / Instagram / @alekseev_officiel
Певец ALEKSEEV / Instagram / @alekseev_officiel
ALEKSEEV с вокалисткой "ВИА Гра" / Instagram / @alekseev_officiel
Романтическое фото ALEKSEEV и его избранницы / Instagram / @alekseev_officiel
Что известно о романе ALEKSEEV и Синецкой?
Еще в начале 2019 года журналисты LifeStyle 24 сообщали, что ALEKSEEV отправился в путешествие в романтическую Венецию. Там во время прогулки его сфотографировали с девушкой, очень похожей на Ульяну Синецкую – новой вокалистки группы "ВИА Гра". Тогда на вопрос журналистов ALEKSEEV и его представители отказывались отвечать, а не подтверждая слухов о романтических отношениях артистов.
Впервые влюбленные провели публичный выход в июне 2019 года. ALEKSEEV и Ульяна Синецкая пришли на российскую премию "Муз-ТВ", держась за руки. В различных интервью певец пытался избегать вопросов о личной жизни, но все же признался, что о свадьбе со своей тайной избранницей мечтает.