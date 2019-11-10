ALEKSEEV подтвердил отношения с участницей группы "ВИА Гра" романтическими снимками

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ALEKSEEV с Ульяной Синецкой
ALEKSEEV с Ульяной Синецкой / Instagram / @alekseev_officiel

Украинский певец ALEKSEEV (Никита Алексеев), который часто устраивает гастроли в России, подтвердил все слухи о романе с вокалисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. Пара опубликовала романтические снимки на Инстаграм-странице, получив тысячи лайков от поклонников.

Фотографии влюбленные сделали во время одного из свиданий. ALEKSEEV и Ульяна Синецкая позировали на фоне вечернего Екатеринбурга. Знаменитые артисты, которым уже давно приписывали роман, не скрывали нежности, обнимая и целуя друг друга.

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"Моя звезда", - трогательно написал ALEKSEEV, добавив емоджи в форме сердца.

Таким образом певцы официально подтвердили подозрения журналистов о романе. Чтобы избежать атак хейтеров, ALEKSEEV и Ульяна Синецкая заблокировали сообщения, поэтому поклонники не смогли поздравить их.


ALEKSEEV закрутил роман с Ульяной Синецкой / Instagram / @alekseev_officiel

Співак ALEKSEEV
Певец ALEKSEEV / Instagram / @alekseev_officiel

ALEKSEEV з солісткою
ALEKSEEV с вокалисткой "ВИА Гра"​ / Instagram / @alekseev_officiel

Романтичні фото ALEKSEEV та його обраниці
Романтическое фото ALEKSEEV и его избранницы / Instagram / @alekseev_officiel

Что известно о романе ALEKSEEV и Синецкой?

Еще в начале 2019 года журналисты LifeStyle 24 сообщали, что ALEKSEEV отправился в путешествие в романтическую Венецию. Там во время прогулки его сфотографировали с девушкой, очень похожей на Ульяну Синецкую – новой вокалистки группы "ВИА Гра". Тогда на вопрос журналистов ALEKSEEV и его представители отказывались отвечать, а не подтверждая слухов о романтических отношениях артистов.

Впервые влюбленные провели публичный выход в июне 2019 года. ALEKSEEV и Ульяна Синецкая пришли на российскую премию "Муз-ТВ", держась за руки. В различных интервью певец пытался избегать вопросов о личной жизни, но все же признался, что о свадьбе со своей тайной избранницей мечтает.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Российские гастролеры Звездные романы
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