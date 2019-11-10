ALEKSEEV подтвердил отношения с участницей группы "ВИА Гра" романтическими снимками

Украинский певец ALEKSEEV (Никита Алексеев), который часто устраивает гастроли в России, подтвердил все слухи о романе с вокалисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. Пара опубликовала романтические снимки на Инстаграм-странице, получив тысячи лайков от поклонников.

Фотографии влюбленные сделали во время одного из свиданий. ALEKSEEV и Ульяна Синецкая позировали на фоне вечернего Екатеринбурга. Знаменитые артисты, которым уже давно приписывали роман, не скрывали нежности, обнимая и целуя друг друга.

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"Моя звезда", - трогательно написал ALEKSEEV, добавив емоджи в форме сердца.

Таким образом певцы официально подтвердили подозрения журналистов о романе. Чтобы избежать атак хейтеров, ALEKSEEV и Ульяна Синецкая заблокировали сообщения, поэтому поклонники не смогли поздравить их.



ALEKSEEV закрутил роман с Ульяной Синецкой / Instagram / @alekseev_officiel



Певец ALEKSEEV / Instagram / @alekseev_officiel