Звездная мамочка скрывает лицо сына Алексея от камер, однако с радостью делится достижениями 2-летнего малыша. Алена Шоптенко рассказала, что мальчик уже ориентируется в цветах, и призналась, как он их называет. Как оказалось, танцовщице было непросто "перевести" его слова.

Украинская танцовщица и хореограф довольно часто публикует совместные фото с малышом на личной странице в инстаграме. Алена Шоптенко показала, как проводит время с сыном на собственной кухне. В домашнем сером костюме и с распущенными волосами она сидела на полу с Алексеем, который был заинтересован досугом с мамой.

Знаменитость решила рассказать об успехах своего первенца. Он уже ориентируется в цветах, однако называет их по-своему.

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Какие слова знает 2-летний сын Алены Шоптенко?



"Каня, нюня, дуда, биба, гава, туна", – процитировала сына танцовщица. Как выяснилось, именно эти слова – это красный, зеленый, желтый, голубой, оранжевый и черный цвета. Алена Шоптенко призналась, что ей было довольно сложно понять язык 2-летнего Алексея и "переводить из детского".

"Вывод один: детский язык по праву стоит считать отдельным языком, а мам – настоящими полиглотами! Ведь сколько в нем диалектов", – шутливо написала звезда.

В комментариях поклонники Алены Шоптенко выразили восхищение сыном звезды и признались, что его названия цветов очень милые. Среди ее поклонников немало мамочек, которые также рассказали оригинальные слова своих малышей.