Алена Шоптенко подстригла волосы: эффектные фото танцовщицы

Знаменитая украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко решила сменить свой имидж. Впервые за несколько лет она отказалась от длинных волнистых волос и подстриглась.

Снимки участница "Танцев со звездами 2019" разместила на официальной инстаграм-странице и сразу же вызвала огромный ажиотаж среди поклонников. Все потому, что к экспериментам с внешностью Алена Шоптенко относится очень ответственно. Да и для самой танцовщицы такое решение стало своеобразной авантюрой, в которую она не могла поверить даже после похода в парикмахерскую.

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Я не могу поверить, что сделала это! 32 года я ходила только с длинными волосами!

– призналась Елена Шоптенко.

Танцовщица решила объяснить, почему не решалась менять имидж, вспомнив детские годы. По словам Елены Шоптенко, ее мама никогда не давала разрешения на стрижку, из-за чего возникало немало семейных споров. Однако в 16 лет она все же решилась на эксперимент и подрезала кончики, поэтому ее волосы стали волнистыми и объемным.

"Было очень неудобно делать прически на турниры по бальным танцам с волосами ниже пояса. В 16 лет я все-таки подрезала кончики и мои волосы, лишившись веса, резко подскочили и стали волнистыми. Так еще 10 лет я проходила с пышной кудрявой шевелюрой. Ну и, став немного старше, я поняла, что все-таки правильно сделала, что послушалась маму и не обрезала волосы коротко", – поделилась она.

В течение танцевальной карьеры длинные волосы были своеобразной визитной карточкой Елены Шоптенко. Однако перед своим 32-ым днем ​​рождения, который прошел 21 декабря, хореограф решила сменить стиль. Елена Шоптенко не скрывала: на решение повлияло и материнство. После рождения сына структура ее волос изменилась, поэтому необходимо было укоротить длину прядей.

А вот такой имидж был у Елены Шоптенко до стрижки: