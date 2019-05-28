Алессандра Амбросио похвасталась идеальной фигурой в купальнике: горячие фото

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Алессандра Амбросио в Каннах
Алессандра Амбросио в Каннах / Instagram / @alessandraambrosio

Бразильская модель Алессандра Амбросио после выхода из числа "ангелов" Victoria's Secret совсем не потеряла свою идеально стройную форму. Это звезда в очередной раз продемонстрировала, опубликовав серию снимков в купальниках.

Хотя Каннский кинофестиваль завершился еще 25 мая, однако в сети появляются все новые кадры. Звезды, которые были приглашены гостями события, продолжают делиться с поклонниками фотографиями, сделанными за красной дорожкой.

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Так, 38-летняя модель Алессандра Амбросио не упустила возможность отдохнуть во Франции. В перерыве между светскими выходами и кинопремьерами зажигательная бразильянка понежилась у бассейна, где сделала горячие фото в стиле топовых глянцев. Перед камерой она засветила белый купальник и потрясающую фигуру.

А вот на других снимках Алессандра Амбросио примерила обольстительный наряд на Лазурном берегу. Модель появилась в роскошном черном купальнике с накидкой и белой рубашке, надетой на голое тело. Сексапильная бразильянка выглядела очень соблазнительно, что отметили все пользователи сети. 

 

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Теги: LifeStyle Мода Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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