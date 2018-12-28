Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой на отдыхе с новым бойфрендом: фото

Бразильская супермодель, более известная как "ангел" Victoria's Secret, снова засветилась со своим новым бойфрендом Николо Одди. Влюбленные вместе отдыхают на берегу Атлантики. 37-летняя модель позирует перед камерами, хвастаясь стройной фигурой.

Прошлый год оказался очень насыщенным и эмоциональным для бразильской модели Алессандры Амбросио. В марте 2018 года она объявила о расставании со своим женихом, калифорнийским бизнесменом Джейми Мазуром. Однако экс-"ангел" Victoria's Secret долго не грустила и уже в октябре появилась на публике с новым бойфрендом. Им оказался основатель итальянского бренда Alanui Николо Одди.

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Вероятно, в конце года модель захотела отдохнуть от всего, что произошло за прошлый год. Именно поэтому она вместе со своим новым возлюбленным отправилась на отдых на берегу Атлантики. Новый снимок, на котором Алессандра Амбросио соблазнительно позирует перед камерой, она опубликовала на своей странице в Instagram.

Супермодель предстала на фото в черно-белом купальнике, который отлично подчеркнул ее шоколадный загар. 37-летняя Алессандра стояла между двух больших камней на фоне моря. Бикини, в котором модель соблазнительно позировала перед фотокамерой, лишь подчеркнул ее упругие ягодицы.

Папарацци тоже удалось поймать несколько кадров с отдыха Алессандры и Николо. Они сняли, как новый возлюбленный модели намазывает ее спину кремом от загара, а также как стройная Алессандра выходит из воды на берег.



Алессандра Амбросио и ее новый бойфренд Николо Одди на отдыхе Instagram / @dreamgirlale