Алессандра Амбросио поразила стройной фигурой в бикини: жаркие фото

Бразильская модель Алессандра Амбросио похвасталась идеальной фигурой в купальнике от бренда Galfloripa, опубликовав серию соблазнительных фото.

Алессандра Амбросио позировала в фотосессии для рекламного кампейна Galfloripa. Результатом горячей съемки знаменитость поделилась на своей инстаграм-странице.

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На фото Алессандра позирует на солнечном пляже. Одета она в бикини желтого цвета, которое красиво подчеркивает привлекательные формы модели. Волосы уложены на бок в укладку с легкими локонами. На лице легкий макияж в естественных тонах. Гармонично дополняет образ красивый загар Амбросио.

Алессандра распространила еще один пост, в котором есть серия фото и видео из рекламной съемки. На них звезда вместе с еще одной моделью находятся на берегу океана. Модель одета в раздельный купальник вишневого цвета. Она позирует, эротично прогнувшись, и манит своим взглядом. На ролике видно, как девушки, радуясь, бегут в океан.