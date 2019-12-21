Алина Гросу попыталась скрыть обнаженную грудь во время выступления: фото

Украинская певица стала гостьей премии "Музыкальная платформа". В своем Инстаграме девушка поделилась кадрами со сцены. Однако во время выступления звезды произошел конфуз, и она засветила грудь на всю страну. Алина Гросу нашла своеобразное обоснование пикантной ситуации.

Алина Гросу появилась на одной сцене вместе с другими популярными представителями украинского шоу-бизнеса. Ее сингл "Vova" был выбран "Лучшей песней 2019 года" по версии премии "Музыкальная платформа". Певица порадовала исполнением своего хита гостей музыкальной церемонии. Однако внимание зрителей было приковано вовсе не к танцевальной постановке или вокальным способностям.

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Алина Гросу появилась на сцене в роскошном полосатом черно-белом платье с экстримальным разрезом до бедер и с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышные формы. Однако во время эмоционального пения девушка полностью отдалась песне и забыла о едва прикрытом бюсте. Именно поэтому в сети появились фотографии, на которых видна обнаженная грудь звезды. Ради приличия, она прикрыла пикантные места эмоджи.

Певица нашла оправдание такому конфузу, который превратился в настоящий мем в сети.

Так выкладывалась, так выкладывалась, что все выложилось,

– остроумно прокомментировала Алина Гросу.



Алина Гросу на премии "Музыкальная платформа" / Instagram / @alina_grosu

Однако одним откровенным кадром Алина Гросу не ограничилась и начала настоящий тематический диалог со своими сторонниками.

Так выкладывалась, что все выложилось. Теперь это хэштег под все мои шизанутые фотки. Предлагаю челендж, какие у вас были казусы в жизни? Признавайтесь,

– написала певица под не менее откровенным фото.