24 канал техно Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

Алина Гросу попыталась скрыть обнаженную грудь во время выступления: фото

145 Читати новину українською
Алина Гросу / Instagram / @alina_grosu

Украинская певица стала гостьей премии "Музыкальная платформа". В своем Инстаграме девушка поделилась кадрами со сцены. Однако во время выступления звезды произошел конфуз, и она засветила грудь на всю страну. Алина Гросу нашла своеобразное обоснование пикантной ситуации.

Алина Гросу появилась на одной сцене вместе с другими популярными представителями украинского шоу-бизнеса. Ее сингл "Vova" был выбран "Лучшей песней 2019 года" по версии премии "Музыкальная платформа". Певица порадовала исполнением своего хита гостей музыкальной церемонии. Однако внимание зрителей было приковано вовсе не к танцевальной постановке или вокальным способностям.

Читайте также: Единение с природой: Настя Каменских позировала полностью обнаженной

Алина Гросу появилась на сцене в роскошном полосатом черно-белом платье с экстримальным разрезом до бедер и с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышные формы. Однако во время эмоционального пения девушка полностью отдалась песне и забыла о едва прикрытом бюсте. Именно поэтому в сети появились фотографии, на которых видна обнаженная грудь звезды. Ради приличия, она прикрыла пикантные места эмоджи.

Певица нашла оправдание такому конфузу, который превратился в настоящий мем в сети.

Так выкладывалась, так выкладывалась, что все выложилось,
– остроумно прокомментировала Алина Гросу.

аліна гросу
Алина Гросу на премии "Музыкальная платформа" / Instagram / @alina_grosu

Однако одним откровенным кадром Алина Гросу не ограничилась и начала настоящий тематический диалог со своими сторонниками.

Так выкладывалась, что все выложилось. Теперь это хэштег под все мои шизанутые фотки. Предлагаю челендж, какие у вас были казусы в жизни? Признавайтесь,
– написала певица под не менее откровенным фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

 

Манчестер Сити – Лестер: онлайн-трансляция матча АПЛ
сегодня
434
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 07:42 Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
Квітослава Туз 94364
20 декабря 18:00 Зимний сезон: где в Украине можно бюджетно отдохнуть на горнолыжном курорте
Яніна Ткачук 1873
20 декабря 17:22 Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
Юлія Турелик 2984
20 декабря 15:24 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 20-22 декабря
Юлія Михайлова 107
20 декабря 12:57 Красивые мужские стрижки: подборка лучших причесок на любой выбор
Квітослава Туз 1625
Новости
Больше новостей
Залиште відгук