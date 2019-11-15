Алла Костромичева ушла со съемочной площадки "Топ-модель по-украински": известна причина

Знаменитая украинская модель Алла Костромичева ежегодно соглашается быть звездной судьей шоу "Топ-модель по-украински". Однако на днях терпение манекенщицы закончилось и она прямо посреди съемочного процесса покинула павильон.

Как сообщили представители Нового канала Алла Костромичева организовала для красавиц необычное испытание в стиле рекламной кампании Not Dressing Men. По замыслу, девушки примеряли брючные мужские костюмы на голое тело и позировали рядом с обнаженными мужчинами.

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"Эмансипация развязала руки женщинам не только в праве голоса, но и в модном аспекте. Если раньше девушки обязаны были носить корсеты и пышные юбки, то теперь могут позволить себе все. И на фотосессии мы предложили участницам представить себе мир, в котором мужчины и женщины поменялись местами. Девушки, одетые в мужские костюмы, должны были продемонстрировать уверенность в себе. И отработать в паре с обнаженным мужчиной. Я хотела получить провокационные фото, не пошлые, а именно провокационные, на которых модель демонстрирует уверенность", – пояснила замысел Алла Костромичева.

Однако интересную идею участницы "Топ-модель по-украински" не поддержали. Девушки, от работы которых Алла Костромичева неоднократно была не в восторге, провалили съемку: кто-то очень стеснялся партнера, а другие проявляли даже агрессию. И эксперт шоу не выдержала, когда после ужасной работы услышала беззаботный смех моделей. На этом терпение Аллы Костромичевой оборвалось и она внезапно покинула съемочную площадку.

Это должно быть испытание с большим смыслом! И работу девушек я воспринимаю как неуважение к себе. Ведь отдаю им все, что у меня есть: силы, энергию. Провожу с ними больше времени, чем с сыном. И после всех этих недель мастер-классов, всего, что я им дала, они показывают такую работу. Я прошу прощения у всей команды проекта, но терпеть это просто не могу,

- заявила Алла Костромичева.

Уже в выпуске шоу, который пройдет 15 ноября, зрители увидят, что на самом деле произошло на съемочной площадке и Алла Костромичева вернется в "Топ-модель по-украински".

Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы до работы в мире высокой моды.