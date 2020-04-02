Алла Костромичева выбрасывает мусор с макияжем и на шпильках: курьезные фото
Супермодель запустила челлендж #фешнтрешн и напомнила поклонникам, что нужно оставаться красивыми в любой ситуации.
Чтобы не сойти с ума во время длительного сидения дома на карантине, каждый находит себе занятие по душе. Кто-то смотрит фильмы, кто-то играет в настольные игры, а ведущая реалити Нового канала "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева запустила новый челендж – #фешнтрешн.
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Она предложила выбрасывать мусор при полном "параде" – с макияжем, укладкой волос и в стильной одежде. Для старта челленджа Алла накрасила губы красной помадой, накрутила волосы, выбрала яркое желтое платье с разрезами от бедра, легкое пальто с зебровым принтом и ботфорты.
Честно признаюсь, красивые фото получились не с первого раза. Вы бы видели высказывания мужчины, который проезжал мимо на машине, когда я в этом образе копалась в мусорном баке, чтобы вытащить свой пакет и сделать новый дубль, – смеется Костромичева. – Но давайте не будем обращать внимания на мнение других и будем красивыми в любой ситуации.
Эстафету #фешнтрешн ведущая Нового канала передала своей коллеге по "Топ-модели по-украински" – Соне Плакидюк. Поэтому совсем скоро мы увидим, какой модный образ fashion-фотограф выберет для прогулки к мусорному баку.
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