Алла Костромичева выбрасывает мусор с макияжем и на шпильках: курьезные фото

Супермодель запустила челлендж #фешнтрешн и напомнила поклонникам, что нужно оставаться красивыми в любой ситуации.

Чтобы не сойти с ума во время длительного сидения дома на карантине, каждый находит себе занятие по душе. Кто-то смотрит фильмы, кто-то играет в настольные игры, а ведущая реалити Нового канала "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева запустила новый челендж – #фешнтрешн.

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Она предложила выбрасывать мусор при полном "параде" – с макияжем, укладкой волос и в стильной одежде. Для старта челленджа Алла накрасила губы красной помадой, накрутила волосы, выбрала яркое желтое платье с разрезами от бедра, легкое пальто с зебровым принтом и ботфорты.

Честно признаюсь, красивые фото получились не с первого раза. Вы бы видели высказывания мужчины, который проезжал мимо на машине, когда я в этом образе копалась в мусорном баке, чтобы вытащить свой пакет и сделать новый дубль, – смеется Костромичева. – Но давайте не будем обращать внимания на мнение других и будем красивыми в любой ситуации.

Эстафету #фешнтрешн ведущая Нового канала передала своей коллеге по "Топ-модели по-украински" – Соне Плакидюк. Поэтому совсем скоро мы увидим, какой модный образ fashion-фотограф выберет для прогулки к мусорному баку.