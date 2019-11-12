Алла Мазур заболела онкологией: что известно о телеведущей – биография

12 ноября украинская телеведущая Алла Мазур сообщила о том, что у нее диагностировали злокачественную опухоль и она начала борьбу с болезнью.

Об онкологии Алла Мазур публично сообщила на своей странице в фейсбуке. По словам 54-летней телеведущей, "путь будет не легким". Украинка призвала всех следить за своим здоровьем и регулярно обследоваться, ведь болезнь может быть бессимптомной в начале.

Читайте также: У ведущей Аллы Мазур обнаружили онкологию: подробности

Это все подробности, которые считаю уместным сообщить сейчас. Борьба началась ... Но я планирую работать дальше, не выпадать из жизни. И верю, что следующий пост на эту тему – пусть и через некоторое время – будет о победе. Тогда и расскажу все подробнее. Если у вас появится желание помочь – прошу поддержать маленьких подопечных фонда "Таблеточки". Онкобольных детей, которые всегда требуют наибольшего нашего внимания,

– добавила телеведущая в публикации.

Что известно об Алле Мазур: биография

Алла Мазур – автор и ведущая информационно-аналитической программы "ТСН. Тиждень". Она работает в ТСН еще с первых дней основания (1 января 1997), а на телевизионной премии "Телетриумф" она восемь раз была признана лучшей ведущей информационно-аналитической программы. Журнал Фокус назвал ее одной из самых успешных женщин Украины.

Известно, что Алла родилась 16 сентября 1965 года в селе Зеньков Хмельницкой области в семье врачей. Ее отец Григорий был стоматологом.

Еще в школе будущая знаменитость писала статьи для местной газеты. Впоследствии Алла окончила факультет журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко. Популярность Мазур получила, когда начала работать на телеканале "1 + 1".

Алла Мазур: личная жизнь

Алла Мазур в 2008 году родила сына Артема, но телеведущая тщательно скрывает подробности личной жизни и в течение многих лет не раскрывает имени отца ребенка.

"Наш папа не политик и не олигарх и опасаться влияния на мою профессиональную деятельность не стоит", – ранее рассказывала знаменитость.

В социальных сетях Алла Мазур часто рассказывает о своем сыне и распространяет общие снимки с парнем.