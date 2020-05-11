Alyona Alyona и KYIVSTONER выпустили совместный бодипозитивний клип: красноречивое видео

Украинские рэп-исполнители Alyona Alyona и KYIVSTONER презентовали новый клип. В песне "Рятувальний круг" говорится о бодипозитиве и крепкой дружбе, проверенной годами. Рэперы призывают всех полюбить себя и не стесняться своего тела.

"Спасательный круг – у меня и у Альберта он есть, это крепкая дружба, проверенная годами! Хотелось бы, чтобы каждый нашел свой "круг"", – написала Alyona Alyona в описании под видео на своем ютуб-канале.

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Режиссером клипа стала Ульяна Станиславская – блогер, которая работает с популярным видеоканалом "Чоткий Паца".

Alyona Alyona и KYIVSTONER – Рятувальний круг: смотреть видео онлайн

"В детстве я чувствовала буллинг от людей вокруг из-за своего избыточного веса. Мир изменился, однако отношение к "не похожим на других" людям осталось прежним. Именно поэтому наш клип – это аллюзия на реальный мир. И не случайно его развязку мы решили оставить открытой", – отметила режиссер, пишет издание "Слух".

В клипе показана альтернативная реальность, в которой живут преимущественно люди с избыточным весом, и это является нормой, зато худых, наоборот, считают непривлекательными, и над ними постоянно насмехаются.



Фрагмент клипа Alyona Alyona и KYIVSTONER / Скриншот из видео

Текст и слова песни "Рятувальний круг"

Ти мій рятувальний круг, рятувальний круг

Ти мій рятувальний круг, рятувальний круг

Ти мій рятувальний круг, рятувальний круг

Рятувальний круг

Ти мій рятувальний круг!

Я ще не забула той час, коли плавала рибка на дні

І що було треба для щастя мені

Аби при собі всі тримали свій гнів

Я все малювала в уяві, що я не у ямі

Що поміч є тисячі рук

А то були стіни і стеля і я немов скеля

Навколо є круг

Мій рятувальний

Чиє би тепло ще так гріло

Хто кутав мене, хто би оберігав

Хто б навіть не словом, а ділом

А просто присутній був і не втікав

Сховав від всього на світі

Та просто прийняв мене, не нарікав

А я вже давно прийняла його, він тільки мій

Я його не віддам нікому й ніколи

Разом або вниз, або стрімко на гору

Разом і мовчим, і сміємося хором

І завжди зі мною про нього говорять

В купі ілюзій забили на правду

Які в нього форми, якого він складу

Чому так кортить його всім обійняти

Чому він так манить дівчат

Під моїм серцем знову не сердься

Інколи думаю в чому той сенс

Як виглядає хто поруч з тобою

Я падала ти ж уникав мені болю

Я плакала жити хотіла без тебе

Робила усе щоб ти зник я сама ще не знала

Що ж мені треба тепер я щаслива

Хай гасне останній сірник

Де моя воля, мої зусилля?

Ти моя частка, ти мій стимул

Де моя воля, мої зусилля?

Ти моя частка, ти мій стимул

Припев:

Ти мій рятувальний круг!

Коли зриває дах

Ти мій рятувальний круг

Коли на серці страх

Ти мій рятувальний круг

Без тебе як без рук

Ти мій рятувальний круг

Я твій ліпший друг

Ти мій ліпший друг

Припев:

Коли зриває дах

Ти мій рятувальний круг

Коли на серці страх

Ти мій рятувальний круг

Без тебе як без рук

Ти мій рятувальний круг

Я твій ліпший друг

Ти мій ліпший друг

Я бачу час мина

Тече як слина

Не новина

Кожен намагається втулить слова

Не новина

Бо чорт певен на

Голова схилена

Та по силі брат

Ось і схилена

Тільки з тобою ма

Подолаємо туман

Дай мені полум'я наче піроман

Дай мені відбірний мат

Коли інших слів нема

Якщо треба

Візьми силома

Рятувальний круг

Рятувальний круг

Моя спина біля твоїх рук

Ти надаєш мені впевненості в кожен рух

Рятувальний круг

А все інше брухт

З тобою немало годин находили

Втекло вже немало води

Рятувальний круг

Прикриває животи

З тобою находили немало годин

Втекло вже немало води

Рятувальний круг

Припев:

Ти мій рятувальний круг

Коли зриває дах

Ти мій рятувальний круг

Коли на серці страх

Ти мій рятувальний круг

Без тебе як без рук

Ти мій рятувальний круг

Я твій ліпший друг

Ти мій ліпший друг

Припев:

Коли зриває дах

Ти мій рятувальний круг

Коли на серці страх

Ти мій рятувальний круг

Без тебе як без рук

Ти мій рятувальний круг

Я твій ліпший друг

Ти мій ліпший друг