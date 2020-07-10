Украинская рэперша около месяца назад в день своего рождения заявила, что за год похудеет на 29 килограммов. Alyona Alyona решила не откладывать дело в долгий ящик и принялась "топить жир" сразу после публичного обещания. Она решилась на фото в спортивном наряде и показала первый результат похудения.

Известная рэперша Alyona Alyona никогда не стеснялась пышных форм, однако к своему 30-летию стремится уменьшить цифру на весах в 127,4 килограмма на 29 килограммов. Звезда подчеркнула, что процессом похудения будет делиться с поклонниками на личной странице в инстаграме и уже опубликовала первый результат.

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Артистка отметила, что изнурять себя диетами и тренировками не планирует, а процесс борьбы с лишними килограммами хочет сделать максимально полезным для своего организма. Поэтому Alyona Alyona прибегла к помощи экспертов – диетолога и тренера. Она отказалась от калорийной пищи и существенно изменила рацион питания. Судя по всему, работу в зале звезда также начала.

Как похудела Alyona Alyona?

На фото в полный рост рэперша похвасталась новыми формами, которых достигла за почти месяц похудения. Она предстала в черных спортивных лосинах с яркими вставками, кроссовках и розовой футболке. Для кадра Alyona Alyona прихватила несколько измерительных метров и, похоже, вполне довольна первыми результатами.

Топим жир!.. Уже почти месяц, как я нашла диетолога и тренера и есть первые результаты,

– подписала исполнительница красноречивое фото.

Реакция сети

Несмотря на то, что Alyona Alyona не стала рассекречивать, на сколько килограммов похудела, поклонники были в восторге от ее заметно постройневшей фигуры. Фаны не скупились на комплименты и с радостью поддерживали первые успехи звезды:

Значительно меньше выглядишь;

Результаты видны, не останавливайся;

Молодец, удачи тебе. Верь в себя и все получится;

Отличное решение. И тут даже не о внешнем виде, а здоровье.









Alyona Alyona до и после похудения / Фото Instagram / @alyona.alyona.official