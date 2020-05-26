Alyona Alyona превратилась в куклу Barbie: смешное фото

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona любит поражать своих поклонников креативными фотографиями. На одной из последних публикаций певица превратилась в любимицу девочек – куклу Barbie.

Alyona Alyona обладает прекрасным чувством юмора. Девушка не стесняется своих пышных форм, а наоборот, воспринимает себя такой, какая она есть и призывает других не бояться лишних килограммов на своем теле.

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Пока жизнь отечественных артистов находится на паузе из-за пандемии коронавируса, жизнь певицы на карантине бурлит. Так, исполнительница решила улучшить настроение поклонникам и опубликовала в своем инстаграме смешное фото. В кадре артистка позирует в розовом мини платье с белокурыми волосами.

Певица отметила, что она является нестандартной куклой Barbie из-за своих пышных форм. Поклонники одобрительно отреагировали на новый "шедевр" рэп-исполнительницы, ведь она достаточно часто любит представать в забавных и странных образах.

Ранее Alyona Alyona радовала своих фанатов кадрами в купальнике из капусты, благодаря фотошопу превращалась в Даму – игральную карту с изображением женщины, становилась новогодним шариком из мандарина и появлялась на известных картинах.

Смешные фото Alyona Alyona