Alyona Alyona в дуэте с Джамалой презентовала клип на песню "Забирай"
Рэперша представила песню с лирической исполнительницей. Джамала и Alyona Alyona в совместной работе подняли тему хейтерства в Интернете. Певицы призвали выходить из онлайна и жить на полную вне сети. Премьера клипа "Забирай" состоялась сегодня, 20 декабря.
Исполнительница и автор безоговорочных хитов Alyona Alyona, которая так любит дуэты с популярными представителями украинского шоу-бизнеса, приобщила Джамалу рэп-музыке. Они презентовали дебютную совместную работу "Забирай".
Читайте также: Джамала презентовала авторскую колыбельную: чувственная запись
Над песней звезды работали сообща. За текст отвечала Alyona Alyona, а музыку творила Джамала. Совершенно противоположные стили украинских певиц гармонично сплелись воедино и позволили каждой из них проявить собственную индивидуальность.
Обычно люди в соцсетях очень отличаются от того, какие они в жизни. Замечают все недостатки других, а о своих будто забывают. Когда тебе пишут комплименты и приятные вещи лишь тогда, если что-то нужно, когда зависть через край, а желтую прессу потребляют быстрее, чем еду. Не судите, и не судимы будете,
– презентовала сингл Alyona Alyona в своем инстаграме.
Джамала же заявила, что по ее мнению соцсети стерли границы между артистом и слушателями. Она выразила утверждение, что такой беспрепятственный контакт со своей аудиторией может стать для артиста истинной ловушкой. Ведь сторонники порой забывают о личной жизни звезд, ставя клеймо "звездная болезнь". А комментарии в соцсетях могут больно ранить.
"Забирай" о диванных критиках, о людях, которые заполняют свою внутреннюю пустоту ненавистью и яростью, живут чужой жизнью онлайн. Живите и любите друг друга офлайн,
– написала Джамала.
Alyona Alyona feat. JAMALA – Забирай: текст песни
Можеш забрати від мене слова похвали,
що ти щойно писав.
Вісі компліменти зі жмені
Від крутих до малих,
Що придумав ти сам.
Можеш втопити в воді
Те відро сподівань,
що на мене поклав.
Все це зроби, а тоді
Просто сядь на диван
І шматуй свої плани.
Викинь назовні
Хоч ясла ще повні.
Мов присмертний понні,
Мов пристрій з Японії.
Але ж не вічно палати в агонії
Бідним серцям.
Все колись приходить
До логічного завершення.
Щось буває вперше,
Але зламався стержень
І утворився лід.
І все, що тут присутнє твоє,
Я дарую тобі.
Забирай свої коменти,
Забирай вподобайки.
Перестань мені спамити,
У дірект свої байки.
Якщо ціль твоя корисна,
Якщо це все нещиро,
Забери свої руки від творчості,
Чуєш мене?
І не рухай речима.
Забирай собі,
Фото, глянець, шпальти.
Забирай собі,
Кліпи, топи, чарти.
Забирай собі,
Кожен мій концерт.
Я дарую тобі все це, на.
Забери на десерт.
Забирай собі,
Фото, глянець, шпальти.
Забирай собі,
Кліпи, топи, чарти.
Забирай собі,
Кожен мій концерт.
Я дарую тобі все це, на.
Забери на десерт.
Забери мій спів,
Хай саме тебе
він зробить відомим.
Забери мій дім,
Я часто була десь,
Тільки не вдома.
Забери собі,
Мої надбання,
мої нагороди.
Забери мій шлях,
Відчуй на собі
Всі мої незгоди.
Забирай,
Коменти, лайки,
Всі вподобайки,
Всі свої листи,
Що з горами слів.
Забирай,
Все, що твоє тут,
Я дарую тобі.
Забирай,
Коменти, лайки,
Всі вподобайки,
Всі свої листи,
Що з горами слів.
Забирай,
Коменти, лайки,
Всі вподобайки,
Всі вподобайки.
Забирай собі,
Фото, глянець, шпальти.
Забирай собі,
Кліпи, топи, чарти.
Забирай собі,
Кожен мій концерт.
Я дарую тобі все це, на.
Забери на десерт.
Забирай собі,
Фото, глянець, шпальти.
Забирай собі,
Кліпи, топи, чарти.
Забирай собі,
Кожен мій концерт.
Я дарую тобі все це, на.
Забери на десерт.
Забирай собі фотки,
Чуєш мене?
Забирай собі шпальти,
Чуєш мене?
Забирай собі кліпи,
Не рухай речима.
Забирай собі чарти.
Забирай, забирай.