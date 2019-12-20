Alyona Alyona в дуэте с Джамалой презентовала клип на песню "Забирай"

Рэперша представила песню с лирической исполнительницей. Джамала и Alyona Alyona в совместной работе подняли тему хейтерства в Интернете. Певицы призвали выходить из онлайна и жить на полную вне сети. Премьера клипа "Забирай" состоялась сегодня, 20 декабря.

Исполнительница и автор безоговорочных хитов Alyona Alyona, которая так любит дуэты с популярными представителями украинского шоу-бизнеса, приобщила Джамалу рэп-музыке. Они презентовали дебютную совместную работу "Забирай".

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Над песней звезды работали сообща. За текст отвечала Alyona Alyona, а музыку творила Джамала. Совершенно противоположные стили украинских певиц гармонично сплелись воедино и позволили каждой из них проявить собственную индивидуальность.

Обычно люди в соцсетях очень отличаются от того, какие они в жизни. Замечают все недостатки других, а о своих будто забывают. Когда тебе пишут комплименты и приятные вещи лишь тогда, если что-то нужно, когда зависть через край, а желтую прессу потребляют быстрее, чем еду. Не судите, и не судимы будете,

– презентовала сингл Alyona Alyona в своем инстаграме.

Джамала же заявила, что по ее мнению соцсети стерли границы между артистом и слушателями. Она выразила утверждение, что такой беспрепятственный контакт со своей аудиторией может стать для артиста истинной ловушкой. Ведь сторонники порой забывают о личной жизни звезд, ставя клеймо "звездная болезнь". А комментарии в соцсетях могут больно ранить.

"Забирай" о диванных критиках, о людях, которые заполняют свою внутреннюю пустоту ненавистью и яростью, живут чужой жизнью онлайн. Живите и любите друг друга офлайн,

– написала Джамала.

Alyona Alyona feat. JAMALA – Забирай: смотрите клип онлайн

Alyona Alyona feat. JAMALA – Забирай: текст песни

Можеш забрати від мене слова похвали,

що ти щойно писав.

Вісі компліменти зі жмені

Від крутих до малих,

Що придумав ти сам.

Можеш втопити в воді

Те відро сподівань,

що на мене поклав.

Все це зроби, а тоді

Просто сядь на диван

І шматуй свої плани.

Викинь назовні

Хоч ясла ще повні.

Мов присмертний понні,

Мов пристрій з Японії.

Але ж не вічно палати в агонії

Бідним серцям.

Все колись приходить

До логічного завершення.

Щось буває вперше,

Але зламався стержень

І утворився лід.

І все, що тут присутнє твоє,

Я дарую тобі.

Забирай свої коменти,

Забирай вподобайки.

Перестань мені спамити,

У дірект свої байки.

Якщо ціль твоя корисна,

Якщо це все нещиро,

Забери свої руки від творчості,

Чуєш мене?

І не рухай речима.

Забирай собі,

Фото, глянець, шпальти.

Забирай собі,

Кліпи, топи, чарти.

Забирай собі,

Кожен мій концерт.

Я дарую тобі все це, на.

Забери на десерт.

Забирай собі,

Фото, глянець, шпальти.

Забирай собі,

Кліпи, топи, чарти.

Забирай собі,

Кожен мій концерт.

Я дарую тобі все це, на.

Забери на десерт.

Забери мій спів,

Хай саме тебе

він зробить відомим.

Забери мій дім,

Я часто була десь,

Тільки не вдома.

Забери собі,

Мої надбання,

мої нагороди.

Забери мій шлях,

Відчуй на собі

Всі мої незгоди.

Забирай,

Коменти, лайки,

Всі вподобайки,

Всі свої листи,

Що з горами слів.

Забирай,

Все, що твоє тут,

Я дарую тобі.

Забирай,

Коменти, лайки,

Всі вподобайки,

Всі свої листи,

Що з горами слів.

Забирай,

Коменти, лайки,

Всі вподобайки,

Всі вподобайки.

Забирай собі,

Фото, глянець, шпальти.

Забирай собі,

Кліпи, топи, чарти.

Забирай собі,

Кожен мій концерт.

Я дарую тобі все це, на.

Забери на десерт.

Забирай собі,

Фото, глянець, шпальти.

Забирай собі,

Кліпи, топи, чарти.

Забирай собі,

Кожен мій концерт.

Я дарую тобі все це, на.

Забери на десерт.

Забирай собі фотки,

Чуєш мене?

Забирай собі шпальти,

Чуєш мене?

Забирай собі кліпи,

Не рухай речима.

Забирай собі чарти.

Забирай, забирай.