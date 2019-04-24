Амаль Клуни приняла участие в заседании Совбеза ООН: красноречивые фото

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Амаль Клуни на Совбезе ООН
Амаль Клуни на Совбезе ООН / Instagram / @michaelbrochstein

Жена голливудского актера Джорджа Клуни – не только известная модница, но еще и успешный юрист. На днях именно Амаль стала одной из участниц планового заседания Совета Безопасности ООН, которое состоялось в Нью-Йорке.

Амаль Клуни пригласили на важное политическое событие – заседание Совбеза ООН. Там очаровательная правозащитница не только приняла участие в обсуждениях, но и выступила с речью. Как известно, юрист имеет немалую практику и длительное время сотрудничает с организацией, в частности, с 2004 года Амаль занимает должность в Международном суде ООН.

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В своем докладе жена Джорджа Клуни подняла тему борьбы с сексуальным насилием в условиях военных действий. Для примера Амаль рассказала историю девушек, которые пострадали от террористов "Исламского государства", среди которых – лауреат Нобелевской премии Нади Мурат. На завершение довольно эмоционального выступления юрист заявила, что Совбез ООН, если не может предотвратить распространение сексуального насилия, то должен сделать приоритетной задачей наказание злоумышленников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Harper's Bazaar UK (@bazaaruk)

Для такого особенного и важного выступления Амаль Клуни подобрала символический наряд. Перед участниками Совбеза она предстала в черном платье с большими пуговицами. Волнистые волосы и лаконичный макияж завершили ее элегантный look.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений OK! PAKISTAN (@okpakistan)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Амаль Клуни
Источник: LifeStyle 24
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