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Американская актриса Дайанн Торн скончалась на 83 году жизни: фильмография звезды

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Американская актриса Дайанн Торн / Фото из открытых источников

Известная актриса Дайанн Торн ушла из жизни 28 января в одном из хосписов Лас-Вегаса. Ей было 83 года. Как сообщил ее муж музыкант Говард Маурер, причиной смерти звезды стала онкология. В последние годы она боролась с раком поджелудочной железы.

Американка Дайанн Торн навсегда вошла в историю мирового кинематографа ролью в фильме "Ильза, волчица СС", который принадлежит к жанру картин о сексуальной эксплуатации. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, жизнь актрисы оборвалась 28 января на 83 году жизни. Причиной трагической смерти стала онкология, которую звезде не удалось побороть.

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О потере рассказал ее 84-летний муж Говард Маурер, проживший в браке с Дайанн Торн последние 44 года. Музыкант был коллегой женщины в картине "Ильза, волчица СС", которая сделала ее знаменитой. Супруги годами руководили собственным бизнесом в Лас-Вегасе. Вместе они проводили свадебные церемонии: жена писала сценарии, а муж пел и играл фортепиано. Молодожены по всему миру стремились пойти под венец в сопровождении Говарда Маурера и Дайанн Торн.


Кадры из фильма "Ильза, волчица СС" / The Hollywood Reporter

На протяжении своей актерской карьеры Дайанн Торн успела сыграть множество ролей. Ее последние съемки в хорроре "Дом запретных тайн" и "Дом колдуна" доказали мастерство звезды даже в весьма почтенном возрасте. Она сыграла в фильмах "Настоящие мужчины", "Шоу Мерва Гриффина", "Ария", "Пиноккио", "Кровавый шабаш", "Столкновение" и "Убийство официанток".

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голливуд Потери
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