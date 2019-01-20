Американская гильдия продюсеров выбрала лучший фильм 2018 года

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В этом году премия вручалась уже в тридцатый раз за время своего существования
В этом году премия вручалась уже в тридцатый раз за время своего существования / is.wordpress.com

Ассоциация "Американская гильдия продюсеров" назвала лучшим фильм 2018 года: им стала биографическая лента режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга". Церемонию награждения провели 19 января в Лос-Анджелесе.

Об этом написали в Twitter-аккаунте организации.

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"Зеленая Книга" – это американский драматический биографический фильм. Лента рассказывает реальную историю путешествия по югу США известного джазового пианиста и обычного водителя, между которыми возникла дружба.

Лучшим анимационным фильмом 2018 года стал фильм "Человек-паук: Через вселенные", лучшим драматическим сериалом – "Американцы", а в номинации "Лучшая комедийная лента" одержал победу фильм "Удивительная миссис Мейзел".

Американская гильдия продюсеров – это неприбыльная ассоциация, которая представляет, защищает и поддерживает телевизионных продюсеров, продюсеров фильмов и продюсеров новых медиа в США.

Ежегодно с 1990 года ассоциация вручает свою премию за выдающиеся достижения в кинематографе и телевидении. Церемония награждения всегда проводится во второй половине января.

Смотрите видео: официальный трейлер фильма "Зеленая книга"

К слову, в ночь с 13 на 14 января в Голливуде прогремела одна из самых ожидаемых премий – Critics 'Choice Awards 2019. Американские знаменитости прибыли в Санта-Монику, чтобы побороться за престижную награду.

Теги: LifeStyle Кино
Источник: Lifestyle
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