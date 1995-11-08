Американская звезда зажгла главную елку в Париже: Джессика Честейн в Galeries Lafayette

Торжественный вечер, когда в Париже зажигали главную елку, состоялся в среду, 7 ноября. Открытие посетила американская актриса Джессика Честейн. Сезон покупок рождественских подарков официально считается открытым.

41-летняя актриса зажгла главную елку города в центре Парижа. Открытие состоялось во французском магазине Galeries Lafayette. Счастливая и улыбающаяся Джессика с удовольствием улыбалась на камеры и в очередной раз показала публике, что она в прекрасной форме.

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Джессика Честейн на открытии главной елки в Париже

Для светского мероприятия актриса выбрала черное бархатное платье от российского модельера Ulyana Sergeenko. Платье длины миди с обнаженными плечами и открытые босоножки в тон на высоких каблуках отлично подчеркнули фигуру Джессики. На ее губах была темная помада, а глаза были подведены черной подводкой. Дополнило образ элегантное бриллиантовое колье, которое сверкало на груди Джессики не хуже Парижской елки.

Джессика Честейн на открытии главной елки в Париже

Огромная елка засияла яркими красками, а герои в смешных костюмах поспешили к публике поздравлять всех с наступающим Рождеством и Новым годом.

Джессика Честейн на открытии главной елки в Париже

Фото: celebmafia.com