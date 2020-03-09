Американский бренд Marc Jacobs снял кампейн в Кременчуге: яркие фото

Украинские модели уверенно покоряют мировые подиумы и становятся музами именитых модельеров. Однако фэшн-съемки проходят не только в столицах моды, но и на родине манекенщиц. Так, Саша Мельничук стала лицом новой коллекции Marc Jacobs и позировала для кампейна в родном Кременчуге.

26-летняя Саша Мельничук – украинка, но всю свою жизнь провела за границей. Вместе с родителями она переехала из Кременчуга, что на Полтавщине, в возрасте трех лет и поселилась в Праге. Сейчас девушка снискала славу успешной модели и развивает карьеру в Париже. Однако последняя ее съемка была в родном городе.

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Так, Саша Мельничук стала лицом весенней коллекции американского бренда Marc Jacobs. Девушка позировала для кампейна вместе со своей семьей – мамой и младшим братом Никитой. Локацией для фотосессии стали улицы индустриального города, а автором фотографий выступила Саша Фролова, которая сотрудничает с самыми известными домами моды.

Образы, в которых модель позировала с близкими, стоят сотни тысяч гривен. Стилистом съемки выступила сама Саша Мельничук.

Познакомьтесь с Мельничуками. Саша Мельничук возвращается домой в Украину, город Кременчуг, чтобы воссоединиться с семьей и друзьями,

– прокомментировали представители Marc Jacobs.

Американский бренд Marc Jacobs снял кампейн в Кременчуге / Instagram / @marcjacobs