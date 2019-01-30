Американский дуэт Twenty One Pilots приехал в Киев с концертом

Знаменитый дуэт музыкантов Twenty One Pilots уже сегодня, 30 января, выступит в украинской столице. Грандиозный концерт в рамках мирового тура The Bandito Tour состоится в киевском Дворце Спорта в 19:00.

Предпродажа билетов на концерт Twenty One Pilots происходил с 15 по 20 июля при условии предварительной регистрации на сайте группы. Основные продажи билетов стартовал 20 июля 2018 года в 10:00.

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Американская группа Twenty One Pilots приехала в Киев с концертом

Чем известен дуэт Twenty One Pilots?

Музыканты из Twenty One Pilots – вокалист Тайлер Джозеф и барабанщик Джош Дан, изменили несколько составов группы, но впоследствии вдвоем объединились в 2009 году в Коламбусе, штат Огайо, США и достигли грандиозных успехов в своей творческой карьере.

За 10 лет совместной работы американцы выпустили 5 альбомов и более 10 видеоклипов, однако одним из их самых популярных хитов считают песню "Stressed Out" (2015), видеоклип которого в YouTube посмотрели более 1,3 миллиарда пользователей, а в 2017 году дуэт ребят получил премию Грэмми в номинации "Лучший поп-дуэт".

Twenty One Pilots – "Stressed Out" (2015): смотреть видео онлайн

Также их не менее известным синглом является хит "Heathens", который стал саундретоком к фильму "Отряд самоубийц" киностудии DC и который в YouTube также посмотрели более миллиарда фанатов.

Twenty One Pilots – "Heathens" (2016): смотреть видео онлайн