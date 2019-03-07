Американский певец R.Kelly загремел в тюрьму: известна причина

Популярный певец R.Kelly (настоящее имя – Роберт Сильвестр Келли) вновь попал за решетку. Причиной для ареста стала не выплата алиментов экс-жене Андреи Ли и нарушение постановления суда.

Как сообщает CNN, певец R.Kelly избегает уплаты алиментов на своих детей, несмотря на соответствующее решение американского суда. Сейчас сумма долга артиста превысила 160 тысяч долларов.

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По информации правоохранителей, с 2009 года артист, известный по исполнению хита I Believe I Can Fly, должен был платить ежемесячно по 20 тысяч долларов. Полученные средства Андреа Ли использовала, чтобы прокормить, одеть и оплатить обучение их общим детям – 17-летнему Роберту-младшему, 21-летней Джоанне и 19-летнему Джею. Однако на заседание суда R.Kelly не явился и отказался продолжать любые выплаты. Служители Фемиды обязали артиста ликвидировать долг до 6 марта, однако это постановление он проигнорировал.

В последний день выплаты правоохранители задержали R.Kelly. Поклонники певца уже начали сбор соответствующей суммы и планируют ликвидировать долг до следующего заседания суда, которое запланировано на 13 марта. Представитель R.Kelly заявил, что, оплатив все алименты, артист сможет выйти из тюрьмы. Кроме этого, Даррел Джонсон добавил, что они ожидали другую сумму долга.

R.Kelly пришел в хорошем настроении, ожидая, что сумма будет 50 или 60 тысяч долларов – он готов был их заплатить. А теперь певец испытывает депрессию, опустошение и грусть,

– отметил Даррел Джонсон.

В каких преступлениях фигурировал R Kelly?

Американский артист неоднократно фигурировал в уголовных делах. В 1994 году R.Kelly тайно женился на певице Aaliyah, которой на тот момент было всего 15 лет.



В конце февраля 2019 года сразу 4 человека заявили, что были жертвами сексуального домогательства артиста. По словам потерпевших, преступления артист совершал с 1998 по 2010 года. Тогда вероятные жертвы изнасилования не были совершеннолетними. Ранее же, в 2001 году, певца обвинила в домогательствах 17-летняя девушка, а в 2002-м на него подали еще два иска. Также его обвиняли в снятии детской порнографии.