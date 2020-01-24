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Анастасия Приходько поделилась романтическим снимком с мужем

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Анастасия Приходько в Париже / Instagram / @prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько уехала во Францию. Оттуда артистка опубликовала редкое фото с мужем, которое сделала на фоне Эйфелевой башни.

Фотография привлекла внимание чуть ли не всех подписчиков инстаграм-блога певицы. Ведь это едва ли не первый случай, когда Анастасия Приходько показала общественности своего возлюбленного. Супруги в обычных нарядах позировали на фоне вечерней Эйфелевой башни. Анастасия Приходько поцеловала таинственного Александра, а мужчина нежно обнимал ее. Романтический кадр растрогал всех поклонников артистки.

Важно: Я возвращаюсь на сцену, – Анастасия Приходько сделала официальное заявление

По словам Анастасии Приходько, в Париже она снимает чувственный клип к песне "Кто виноват". Когда состоится премьера ролика – пока неизвестно. Однако певица призналась, что видео будет очень эффектным, ведь съемки прошли на живописных улочках Франции. Вероятно, мужчина Приходько наслаждался с ней поездкой в ​​самый романтичный город мира и не принимал участия в создании ролика.

Анастасія Приходько з чоловіком у Парижі
Анастасия Приходько с мужем в Париже / Instagram / @prykhodko_official

Что известно о личной жизни Анастасии Приходько?Более трех лет Анастасия Приходько жила с абхазским бизнесменом Нури Кухилави, от которого в 2010 году родила дочь Нану. В 2012 году артистка обвенчалась с Кухилави в церкви, но официально брак не был зарегистрирован. В 2013 году СМИ сообщали, что женщина вышла замуж за другого мужчину, а в 2015 году родила ему сына.

А в сентябре 2019 года Анастасия Приходько опубликовала фото в свадебном платье. Как оказалось, звезда вышла замуж и решила не рассекречивать деталей церемонии и истории ее возлюбленного. Известно только то, что мужчину зовут Александром. 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Франции Анастасия Приходько
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