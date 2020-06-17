Со стартом летнего сезона модницы обновляют свой гардероб и примеряют уже любимые вещи. Украинский дизайнер Андре Тан показал, одежду, которую следует оставить в шкафу, чтобы выглядеть стильно и быть в тренде летом 2020 года.

Фэшн-советами Андре Тан поделился в инстаграм-профиле. Модельер и дизайнер опубликовал подборку из 6 провальных образов, которые "прижились" в гардеробе украинок и посоветовал трендовую альтернативу устаревшим look.

Не менее важно Андре Тан показал, какая одежда поможет скрыть лишние килограммы летом

"Не делайте так, пожалуйста", – именно с этих эмоциональных слов он начал свой инстаграм-пост.

рваные джинсы

Андре Тан отметил, что современные джинсы украшают лишь незначительные потертости и аккуратные прорези, а не "большие дыры, которые разъехались". Он призвал попрощаться с модой предыдущих сезонов.



Рваные джинсы – провальный летний образ / Фото: Instagram / @andre_tan_official

Платья в стиле baby-doll

Дизайнер раскритиковал привычку "одевать все лучшее сразу" в повседневной жизни. Именно к таким вещам относятся платья в стиле baby-doll, которые модницы часто дополняют босоножками на шпильке. Он отметил, что сейчас время для комфорта, элегантности и стиля – платьев свободного покроя и обувь без каблуков.



Платья в стиле baby-doll – провальный летний образ / Фото: Instagram / @andre_tan_official

Шорты с низкой посадкой

Андре Тан посоветовал совсем забыть о шортах с низкой посадкой даже для пляжных образов и отдавать предпочтение свободному крою и высокой или средней посадке.



Шорты с низкой посадкой – провальный летний образ / Фото: Instagram / @andre_tan_official

Платья на резинке

Модельер назвал этот наряд "убийцей талии". Платья на резинке нависают над талией и скрывают ее. Зато подчеркнуть хрупкость помогут приталенные платья.



Платья на резинке – провальный летний образ / Фото: Instagram / @andre_tan_official

Босоножки с камнями

Андре Тан иронично заметил, что богатство в виде камней, стразов и бисера и других элементов роскоши следует хранить в ящике и посоветовал выбирать минимализм.



Босоножки с камнями – провальный летний образ / Фото: Instagram / @andre_tan_official

Босоножки и колготки

Такое сочетание Андре Тан охарактеризовал как "взрыв мозга". Он посоветовал разлучить эту парочку раз и навсегда и признался, что этим летом, как и каждое предыдущее надеется больше не увидеть такой тандем.



Босоножки и колготки – провальный летний образ / Фото: Instagram / @andre_tan_official