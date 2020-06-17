Андре Тан показал 6 провальных летних образов
Со стартом летнего сезона модницы обновляют свой гардероб и примеряют уже любимые вещи. Украинский дизайнер Андре Тан показал, одежду, которую следует оставить в шкафу, чтобы выглядеть стильно и быть в тренде летом 2020 года.
Фэшн-советами Андре Тан поделился в инстаграм-профиле. Модельер и дизайнер опубликовал подборку из 6 провальных образов, которые "прижились" в гардеробе украинок и посоветовал трендовую альтернативу устаревшим look.
Не менее важно Андре Тан показал, какая одежда поможет скрыть лишние килограммы летом
"Не делайте так, пожалуйста", – именно с этих эмоциональных слов он начал свой инстаграм-пост.
рваные джинсы
Андре Тан отметил, что современные джинсы украшают лишь незначительные потертости и аккуратные прорези, а не "большие дыры, которые разъехались". Он призвал попрощаться с модой предыдущих сезонов.
Рваные джинсы – провальный летний образ / Фото: Instagram / @andre_tan_official
Платья в стиле baby-doll
Дизайнер раскритиковал привычку "одевать все лучшее сразу" в повседневной жизни. Именно к таким вещам относятся платья в стиле baby-doll, которые модницы часто дополняют босоножками на шпильке. Он отметил, что сейчас время для комфорта, элегантности и стиля – платьев свободного покроя и обувь без каблуков.
Платья в стиле baby-doll – провальный летний образ / Фото: Instagram / @andre_tan_official
Шорты с низкой посадкой
Андре Тан посоветовал совсем забыть о шортах с низкой посадкой даже для пляжных образов и отдавать предпочтение свободному крою и высокой или средней посадке.
Шорты с низкой посадкой – провальный летний образ / Фото: Instagram / @andre_tan_official
Платья на резинке
Модельер назвал этот наряд "убийцей талии". Платья на резинке нависают над талией и скрывают ее. Зато подчеркнуть хрупкость помогут приталенные платья.
Платья на резинке – провальный летний образ / Фото: Instagram / @andre_tan_official
Босоножки с камнями
Андре Тан иронично заметил, что богатство в виде камней, стразов и бисера и других элементов роскоши следует хранить в ящике и посоветовал выбирать минимализм.
Босоножки с камнями – провальный летний образ / Фото: Instagram / @andre_tan_official
Босоножки и колготки
Такое сочетание Андре Тан охарактеризовал как "взрыв мозга". Он посоветовал разлучить эту парочку раз и навсегда и признался, что этим летом, как и каждое предыдущее надеется больше не увидеть такой тандем.
Босоножки и колготки – провальный летний образ / Фото: Instagram / @andre_tan_official