Летний сезон – это повод обновить свой гардероб, добавить новые актуальные вещи, чтобы быть в ногу с модой. Украинский дизайнер Андре Тан показал пять вариантов сарафанов, которые помогут выглядеть стильно летом 2020 года.

Фэшн-советами модельер в очередной раз поделился на личной странице в инстаграме. Андре показал подборку летних сарафанов, которые подойдут для любого события или повседневных аутфитов.

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Запись дизайнер начал с эмоционального высказывания: "Сжигаем все, что не попало в эту пятерку".

Платье вышиванка

Андре Тан отметил, что сейчас этническая одежда – это murt have в гардеробе современной женщины. Такие наряды естественны, легки и практичны. Эта вещь добавит к casual образам нотки яркости и новизны.

Платье вышиванка – актуальный образ этого лета / Instagram / @andre_tan_official

Платье сафари

Модельер отметил, что такой наряд подойдет для вечеринки, свидания, работы в офисе и, даже, для вечерней прогулки с собакой. Оно актуально всегда и везде. Платье сафари – это целостный образ, который ошеломит ваших поклонников.

Платье сафари – актуальный образ этого лета / Instagram / @andre_tan_official

Перфорированное платье

Это нежное и воздушное платье на запах подарит вам ощущение легкости и уверенности в жаркие дни. Еще одним преимуществом такого наряда является то, что к нему не нужно дополнительных аксессуаров.

Перфорированное платье – актуальный образ этого лета / Instagram / @andre_tan_official

Сарафан с цветочным принтом

Цветочный принт-актуален в этом сезоне. Его можно встретить везде – на юбках и брюках, платьях и топах, даже на пальто. Андре Тан предостерегает – не нужно добавлять большое количество аксессуаров к такому аутфиту.

Сарафан с цветочным принтом – актуальный образ этого лета / Instagram / @andre_tan_official

Сарафан в горошек

Модельер отметил, эти платья вернулись, чтобы в очередной раз доказать – это мода вне времени. Обувь с каблуками и клатч помогут создать образ светской львицы. Босоножки придадут романтичности и свежести.

Сарафан в горошек – актуальный образ этого лета / Instagram / @andre_tan_official