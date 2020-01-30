Андре Тан назвал трендовые цвета сезона весна-лето 2020: что будет актуальным
Известный украинский дизайнер Андре Тан часто делится советами о том, как выглядеть привлекательно и подчеркнуть свои достоинства с помощью одежды. Модельер рассказал, как не бояться экспериментировать с цветами и выглядеть в тренде.
Как утверждает Андре Тан, в новом сезоне весна-лето 2020 самыми актуальными будут такие цвета: немножко тусклой зелени, насыщенный синий и терракотовый, а также яркие оттенки оранжевого и желтого. Этой информацией гуру моды поделился на своей официальной инстаграм-странице.
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Совсем скоро магазины выставят на продажу новые коллекции, поэтому модельер делится рядом цветов, которые будут актуальными весной и летом. Андре вместе с командой Института цвета Pantone провел исследования, на основе которых сделал свой модный вердикт.
Андре Тан характеризует самые модные цвета сезона весна-лето 2020 так:
- Шафран – изысканная дорогая пряность. Цвет, который добавляет в образ пикантность и остроту.
- Зубчик чеснока – смесь зеленого и коричневого в этом цвете символизирует природу, восстанавливает гармонию и равновесие.
- Палочка корицы – теплый, пряный, пикантный цвет, который мог бы стать ароматом осени, но он ворвался в цветовые тренды весны-лета 2020.
- Апельсиновая кожура – прекрасно комбинируется со многими цветами. Оттенок SS20 один из самых ярких. Он так и манит к берегу океана и солнечным пляжам.