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Андре Тан назвал трендовые цвета сезона весна-лето 2020: что будет актуальным

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Андре Тан / Instagram / @andre_tan_official

Известный украинский дизайнер Андре Тан часто делится советами о том, как выглядеть привлекательно и подчеркнуть свои достоинства с помощью одежды. Модельер рассказал, как не бояться экспериментировать с цветами и выглядеть в тренде.

Как утверждает Андре Тан, в новом сезоне весна-лето 2020 самыми актуальными будут такие цвета: немножко тусклой зелени, насыщенный синий и терракотовый, а также яркие оттенки оранжевого и желтого. Этой информацией гуру моды поделился на своей официальной инстаграм-странице.

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Совсем скоро магазины выставят на продажу новые коллекции, поэтому модельер делится рядом цветов, которые будут актуальными весной и летом. Андре вместе с командой Института цвета Pantone провел исследования, на основе которых сделал свой модный вердикт.

Андре Тан характеризует самые модные цвета сезона весна-лето 2020 так:

  • Шафран – изысканная дорогая пряность. Цвет, который добавляет в образ пикантность и остроту.
  • Зубчик чеснока – смесь зеленого и коричневого в этом цвете символизирует природу, восстанавливает гармонию и равновесие.
  • Палочка корицы – теплый, пряный, пикантный цвет, который мог бы стать ароматом осени, но он ворвался в цветовые тренды весны-лета 2020.
  • Апельсиновая кожура – прекрасно комбинируется со многими цветами. Оттенок SS20 один из самых ярких. Он так и манит к берегу океана и солнечным пляжам.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Andre Tan (@andre_tan_official)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости Украины Мода Стиль и мода
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