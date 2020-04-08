Андре Тан раскрыл секреты стиля Виктории Бекхэм, которые помогают ей выглядеть безупречно
Знаменитый украинский дизайнер решил показать, как всегда можно выглядеть безупречно. Сделал он это на примере иконы стиля и британского модельера Виктории Бекхэм.
На инстаграм-странице своего бренда Андре Тан разместил секреты стиля для отечественных модниц, которые заимствовал от Виктории Бекхэм. С ростом 163 сантиметра ей всегда удается выглядеть значительно выше. Как ей это удается и на какие стильные лайфхаки стоит обратить внимание – узнайте в новости.
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Как выглядеть стильно: пример Виктории Бекхэм / Instagram / @atan.ua
Длина брюк! Любимый элемент гардероба Виктории – широкие штаны, которые она повсюду носит с обувью на каблуке. При этом идеальными для нее являются брюки, которые оканчиваются на самом носке ее туфель. Такой крой добавляет несколько сантиметров к длине ног.
Секреты стиля Виктории Бекхэм / Instagram / @atan.ua
Монохром! Так, образы в одной цветовой гамме сделают вас не только стройной, но и прекрасно вытянут силуэт.
Советы Андре Тана по выбору одежды: пример Виктории Бекхэм / Instagram / @atan.ua
Обувь в тон к юбке или платью тоже способна визуально увеличить рост. Поэтому старайтесь придерживаться этого правила, если хотите выглядеть выше.
Безупречный выход Виктории Бекхэм / Instagram / @atan.ua
Выбирайте комбинезоны вместо платьев! Выглядит не менее эффектно, но более выгодно для дюймовочках.
Советы Андре Тана / Instagram / @atan.ua
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