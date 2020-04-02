Андре Тан рассказал, как выбрать платье пышнотелым девушкам
Украинский дизайнер Андре Тан даже во время карантина не забывает о поклонницах своего бренда. В сети он не только делится новинками своих коллекций, но и советами, как модницам всегда выглядеть в тренде.
На этот раз Андре Тан обратил внимание на ошибки пышнотелых девушек в выборе платьев. Обычно такие красавицы предпочитают объемные наряды, которые должны скрыть формы. Однако такая одежда не украшает роскошную фигуру plus-size модниц и выглядит довольно балахонно.
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По словам дизайнера, в выборе вещей все женщины должны помнить о собственном комфорте. А как визуально уменьшить свои формы благодаря платьям – узнавайте в полезных советах от Андре Тана.
Как выбрать платье пышнотелым красавицам
Если вы хотите скрыть свой животик – забудьте о платьях-балахонах! В них вы будете выглядеть еще больше и бесформеннее! Ваш идеальный вариант – платье на запах свободного кроя.
Как выбрать платье: советы для пышнотелых модниц / Instagram / @ atan.ua
Элегантное и женственное платье? Легко! Но только не слишком откровенное. Делайте акцент на чем-то одном. Аккуратный разрез и красивое декольте – и вы готовы к любому событию.
Безупречное платье для пышнотелых девушек / Instagram / @ atan.ua
Сделать руки более изящными помогут приспущенные рукава.
Ну и еще один момент: по возможности выбирайте платья чуть ниже колена, если ваш рост меньше 165 сантиметров.
Советы Андре Тана пышнотелым девушкам / Instagram / @ atan.ua
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