Андре Тан рассказал, как выбрать платье пышнотелым девушкам

Украинский дизайнер Андре Тан даже во время карантина не забывает о поклонницах своего бренда. В сети он не только делится новинками своих коллекций, но и советами, как модницам всегда выглядеть в тренде.

На этот раз Андре Тан обратил внимание на ошибки пышнотелых девушек в выборе платьев. Обычно такие красавицы предпочитают объемные наряды, которые должны скрыть формы. Однако такая одежда не украшает роскошную фигуру plus-size модниц и выглядит довольно балахонно.

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По словам дизайнера, в выборе вещей все женщины должны помнить о собственном комфорте. А как визуально уменьшить свои формы благодаря платьям – узнавайте в полезных советах от Андре Тана.

Как выбрать платье пышнотелым красавицам

Если вы хотите скрыть свой животик – забудьте о платьях-балахонах! В них вы будете выглядеть еще больше и бесформеннее! Ваш идеальный вариант – платье на запах свободного кроя.



Как выбрать платье: советы для пышнотелых модниц / Instagram / @ atan.ua

Элегантное и женственное платье? Легко! Но только не слишком откровенное. Делайте акцент на чем-то одном. Аккуратный разрез и красивое декольте – и вы готовы к любому событию.



Безупречное платье для пышнотелых девушек / Instagram / @ atan.ua

Сделать руки более изящными помогут приспущенные рукава.

Ну и еще один момент: по возможности выбирайте платья чуть ниже колена, если ваш рост меньше 165 сантиметров.



Советы Андре Тана пышнотелым девушкам / Instagram / @ atan.ua