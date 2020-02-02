Андре Тан рассказал, какие вещи помогут женщинам выглядеть стройнее

Не все красавицы после новогодних праздников возвращаются к своему обыденному ритму и ищут способы, как выглядеть стройнее. Тренировки и диеты, конечно, дают результат, но не мгновенно. А вот дизайнер Андре Тан рассказал, какие вещи помогут скрыть лишние килограммы.

Модельер уже давно является своеобразным фэшн-гуру в Украине, ведь одежду от Андре Тана носят немало звездных модниц, а его советы влияют на стиль тысяч украинок. Поэтому дизайнер не только делится своим опытом на мастер-классах, но и активно ведет свой инстаграм-блог. На днях на странице Андре Тана появился очередное сообщение, в котором он рассказал, как выглядеть стройной после новогодних праздников.

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"Как похудеть без диет или избавиться от лишних килограммов? Как выглядеть стройной, если за новогодние праздники вы наели "спасательный круг"? Есть три "фишки", которые должна знать каждая женщина", – поделился Андре Тан.

Монохромные образы

По словам дизайнера, главным трендом сезона являются монолуки. Наряды одинакового цвета не только придают роскоши образу, но и могут помочь скрыть лишние килограммы.

"Идеально скрывают лишние килограммы монолуки, когда вы одеты в одной цветовой гамме. Сами подумайте, это же хорошо, когда вам не надо заморачиваться и подбирать что-то к чему-то. Все купили в одной гамме, можно, чтобы 2-3 оттенка отличались, и вы будете "Мисс стройность года", – рассказал Андре Тан.

Белая рубашка

Некогда легендарный Карл Лагерфельд говорил: "Если вы спросите меня, что я больше всего хотел бы создать в моде, я бы ответил: "Белую рубашку". Для меня рубашка основа всего. Все остальное приходит потом". Такого же мнения и Андре Тан, который советует внести этот элемент гардероба в базовые вещи. А в сочетании с леггинсами, джинсами или юбкой-карандашом рубашка всегда поможет скрыть лишний вес.

Рубашка. Рукава можно закатить, сделать ее больше oversize и чуточку откинуть назад. С узкими леггинсами, юбкой-карандашом или джинсами это всегда выглядит хорошо. Поэтому минус 10 лет и минус 10 килограммов вам точно обеспечено,

– отметил Андре Тан.

Черный костюм

Кроме этого, как уверяет дизайнер, "черный костюм с подплечниками и брюки со стрелками позволят вам есть все, что угодно".

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