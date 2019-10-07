Анджелина Джоли очаровала нежным образом на премьере "Малефисента 2" в Риме

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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / Getty Images

В популярных туристических местах, мегаполисах и других населенных пунктах активно проходит тур Анджелины Джоли с премьерой фильма "Малефисента 2". Так, сегодня, 7 октября, голливудская актриса представляет картину в столице Италии.

Накануне премьеры фильма "Малефисента: Владычица тьмы" Анджелина Джоли сделала не один роскошный выход в разных концах света. Так, в рамках промотура голливудская звезда уже представила картину в Лос-Анджелесе, Токио, а теперь еще и в Риме.

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Сегодня, 7 октября, 44-летняя Джоли вместе с 61-летней Мишель Пфайффер вместе прибыли на фотоколл к своим итальянским поклонникам.

Для появления перед фанатами Анджелина Джоли в очередной раз выбрала эффектный образ, который подчеркнул ее стройность и женственность. Перед фотографами и фанатами она предстала в нежном наряде сиреневого цвета из ткани плиссе. Трендовую вещь актриса приобрела из кутюрной коллекции бренда Givenchy. Под платье асимметричной длины знаменитость надела черные зауженные брюки и туфли на каблуках. Образ экранной колдуньи завершили золотые серьги и обычный макияж с акцентом на глаза.

Анджеліна Джолі
Анджелина Джоли на премьере фильма "Малефисента 2" в Риме​ / Getty Images 

Анджеліна Джолі
Нежный образ Джоли на фотоколле фильма "Малефисента: Владычица тьмы"​ / Getty Images 


 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Стиль и мода Анджелина Джоли
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