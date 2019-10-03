Анджелина Джоли полностью разделась для глянца: горячее фото

С тех пор, как Анджелина Джоли оправилась от расставания с Брэдом Питтом и вернулась к светской жизни прошел почти год. Она часто появляется на масштабных событиях и с удовольствием позирует перед папарацци. Однако на откровенной фотосессии от 44-летней звезды Голливуда не ожидал никто.

Анджелина Джоли стала настоящей звездой этой осенью. Вскоре на большой экран выйдет вторая часть фильма "Малефисента", по случаю которой голливудская звезда провела множество эффектных выходов. Ее имя уже давно не исчезает из заголовков СМИ. Однако настоящей ягодкой на торте стала ее эротическая фотосессия для обложки глянца.

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Анонс лицевой страницы журнала Madame Figaro с Анджелиной Джоли в сети опубликовал редактор издания Ричард Джанорио. На фото звезда "Малефисенты" предстала полностью обнаженной, лежа в наполненной ванной. Благодаря голубому цвету воды голливудская знаменитость прикрыла интимные части тела, однако снимок от того менее эротичным не стал. Что интересно, последний раз актриса снималась в пикантной фотосессии во времена съемок фильмов "Лары Крофт", а это почти 20 лет назад.

Также на сайте издания Madame Figaro появились другие кадры фотосессии, на которых она предстала в не менее соблазнительных образах.