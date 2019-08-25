Анджелина Джоли приняла участие в пресс-конференции Disney: эффектные фото

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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Анджелина Джоли в основном избегает публичных выходов, отдавая все свое свободное время детям. Однако 24 августа она все же сделала исключение и пришла на пресс-конференцию Disney.

Светскоме мероприятие отгремело в городе Анахайм, что в штате Калифорния. Кинокомпания Walt Disney Studios с голливудскими актерами представили новые проекты, которые вскоре появятся в кинотеатрах. В частности, журналистам представили отрывки из фильма "Колдунья: Повелительница тьмы" (Maleficent 2), премьера которой запланирована на 17 октября 2019 года.

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На пресс-конференцию пожаловали актрисы, которые сыграли главные роли в рейтинговом фильме: Анджелина Джоли, Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер. Знаменитости поделились впечатлениями от съемок и признались, что и сами находятся в ожидании премьерного показа киноленты.

Особое внимание СМИ привлекла 44-летняя Анджелина Джоли, которая в основном избегает светских мероприятий. Актриса предстала перед камерами в стильном черном платье с внушительным разрезом на ноге и изящных туфлях-лодочках. Такой образ был достаточно символичным, ведь в фильме Джоли перевоплотилась в колдунью, которая носит исключительно темные наряды.

Зірки фільму
Звезды фильма "Малефисента" на пресс-конференции / Фото: Getty Images​

Анджеліна Джолі
Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Как известно, Анджелина Джоли довольно тесно сотрудничает с киностудией Disney. Кроме "Малефисенты", актриса появится в еще одном рейтинговом проекте – фильме Marvel Eternals. Сейчас представители компании не разглашают деталей, однако уже официально заявили, что после длительных переговоров им таки удалось подписать контракт с Анджелиной Джоли.

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Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Анджелина Джоли
Источник: LifeStyle 24
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