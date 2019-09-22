Анджелина Джоли стала блондинкой в новом фильме Marvel: первые фото со съемок

Все поклонники Анджелины Джоли привыкли видеть голливудскую красавицу с темными роскошными волосами. Однако для съемок в фильме Marvel она примерила парик и превратилась в блондинку.

Как сообщает The Daily Mail, в Великобритании продолжаются съемки нового фильма от киностудии Marvel – "Вечные" (The Eternals). Одну из главных ролей авторы проекта отдали зажигательной Анджелине Джоли. Актриса предстанет перед зрителями в образе Тены, которая с другими представителями расы Вечных отправится на Землю, чтобы защитить планету от девиантов.

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Пока детали сюжета авторы фильма держат в строгом секрете, однако в сеть все же просочились первые кадры, сделанные на съемочной площадке. На фото видно, что Анджелина Джоли предстанет в киноленте в белокуром парике и в белом платье. На одном из кадров она рассыпала чей-то пепел в озеро, прощаясь с близким человеком.

6 November 2020

The Eternals are coming.. pic.twitter.com/E6URRtqNxc — Marvel Universe (@77MCU) 20 вересня 2019 р.

Как известно, в конце июля 2019 года представители Marvel объявили, что им все же удалось уговорить Анджелину Джоли сыграть роль Тены в фильме о супергероях. Тогда актриса стала приглашенной звездой на пресс-конференции фестиваля Comic-Con. В общении с журналистами Анджелина Джоли призналась, что начала курс усиленных тренировок, чтобы в кадре выглядеть как настоящий воин бессмертной расы.

Я очень рада быть здесь. Буду работать в 10 раз старательней, потому что думаю, это и значит быть частью Marvel, одной из "вечных". Мы все читали сценарий. Мы все знаем, какая задача впереди, и будем работать не покладая рук. Я тренируюсь и в восторге от съемок,

– рассказала Анджелина Джоли.

Согласно комиксам, которые стали основой сюжета фильма "Вечные", Тена обладает телекинетическими способностями. Кроме этого, она умеет летать и излучать энергию из глаз и рук. В комиксах героиня Анджелины Джоли предстает с белокурыми волосами и в золотых доспехах, поэтому, вероятно, именно такой зрители увидят актрису. А в сети уже пофантазировали и создали свое видение Тены.

Премьера фильма "Вечные" запланирована на 6 ноября 2020 года. В киноленте появятся Кит Харрингтон, Сальма Хайек, Джемма Чанг и другие голливудские актеры. Режиссером выступила талантливая Хлоя Чжао. В СМИ уже успели узнать, что авторы рейтингового проекта решили впервые ввести в сюжет супергероя с нетрадиционной ориентацией. Кем будет этот персонаж, пока неизвестно.