Анджелина Джоли станет матерью в седьмой раз, – СМИ

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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Анджелина Джоли – известная звездная мамочка, которая воспитывает 6 детей. На днях звезда отправила своего старшего сына Мэддокса в южнокорейский университет Ёнсе. А пока планирует усыновления нового ребенка.

Накануне в интервью 44-летняя актриса рассказывала, что до сих пор не привыкла к отсутствию сына в доме. После этого, по словам инсайдеров, в сердце Анджелины появилась пустота. Поэтому, как сообщает издание Radar Online, Джоли планирует усыновить седьмого ребенка.

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Как говорится в источнике, усыновление должно состояться уже через несколько месяцев. Из какой страны будет вероятный седьмой ребенок, пока неизвестно.

Она хотела заполнить пустоту свиданиями, но выбрала другой способ. По плану у нее должен появиться еще один младенец до конца этого года. Благодаря связям в ООН у Энджи уже есть несколько вариантов, но она пока ничего не решила до конца,
– пишет издание.

Как известно, Анджелина Джоли – мама 6 детей. Трех потомков – 18-летнего Мэддокса, 14-летнего Пакса, 13-летнюю Захару – она ​​усыновила, а вот для 12-летней Шайло и 9-летних близнецов Вивьен и Нокс актриса является биологической матерью. Всех детей Джоли воспитывала в браке с Брэдом Питтом, поэтому после развода делит с ним опеку.

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджелина Джоли с детьми / Getty Images

Что известно о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли?
Звездные супруги решили расстаться в 2016 году, прожив в официальном браке всего с 2014 года. Их роман начался в 2006 году. Около двух лет Анджелина Джоли и Брэд Питт решали судебные вопросы и боролись за опеку над шестью детьми.

Звездная мама стремилась добиться единоличной опеки, однако суд обязал ее позволить Брэду Питту видеться с детьми как минимум через день. В декабре 2018 появились детали о том, что Анджелина Джоли согласилась на условия бывшего мужа и разделила время, которое каждый проводит с ними по половине.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные дети Звездные мамы Анджелина Джоли
Источник: LifeStyle 24
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