Анджелина Джоли страдает параличом лица, который возник после развода с Брэдом Питтом

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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / Instagram / @angelinajolie_offiicial

Голливудская звезда Анджелина Джоли всего несколько недель назад официально развелась со своим мужем Брэдом Питтом. И, как следствие сложного периода, у нее развился паралич лица.

Об этом сообщает иностранное издание New Idea.

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Как отмечает источник, именно эта болезнь стала причиной для написания завещания, в которое, как утверждают, она вписала только старшего сына Мэддокса.

Последний год был слишком тяжелым для Анджелины Джоли, поэтому оставил большой след на ее моральном и физическом здоровье. В западной прессе наперегонки пишут о том, что она страдает параличом Белла. Причиной расстройств стали переживания и стрессы из-за развода с Брэдом Питтом.

Что такое паралич Белла? Паралич Белла – это наиболее распространенная форма паралича лицевого нерва. Он характерен тем, что часть мышц перестает подчиняться командам, идущим от мозга, из-за чего лицо частично немеет.

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Теги: LifeStyle Анджелина Джоли
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