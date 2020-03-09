Анджелина Джоли выступила в защиту прав женщин Афганистана

Известная американская актриса, звезда Голливуда Анджелина Джоли известна своими социальными инициативами. Недавно она заявила о том, что присоединится к созданию курса по медиаграмотности, а теперь рассказала, что в Международный женский день думала о женщинах из Афганистана.

Анджелина Джоли никогда не была равнодушной к другим. Она не только талантливая актриса, но и любящая мама и умная женщина. Джоли не раз высказывалась в защиту женщин, а в прекрасный день весны, 8 марта, призналась, что ее мысли были с афганскими женщинами. Об этом сообщает издание CNN.

Читайте также: Анджелина Джоли совместно с BBC создаст курс по медиаграмотности

Культовая актриса отметила, что свобода и права женщин в Афганистане очень подавлены. Известно, что между Соединенными Штатами Америки и террористической организацией "Талибан" был подписан мирный договор. Однако в нем не содержалось никаких обязательств в отношении женщин.

В соглашении не вспоминали права женщин и соответствие их с афганской конституцией. Не было никаких обязанностей по защите этих прав,

– сказала Анджелина.

Джоли отметила, что правительства государств, в том числе и США, должны настаивать на полном включении женщин на следующий этап переговоров. Также они должны четко дать понять, что не будут поддерживать мирное соглашение, которое ставит под угрозу права афганских женщин.

Все хотят видеть мир в Афганистане. Однако мир, достигнутый ценой прав женщин – вовсе не мир,

– отметила знаменитость.



