"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин снялась в рекламе купальников: соблазнительные фото

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"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин / Instagram / @realbarbarapalvin

Венгерская модель Барбара Палвин, которая всего месяц назад присоединилась к бельевому бренду Victoria's Secret, согласилась на довольно пикантную съемку. "Ангел" примерила соблазнительные купальники для рекламной кампании.

Как известно, Victoria's Secret решили увеличить свою команду, поэтому поклонникам бренда представили новых "ангелов". Среди моделей, которые официально начали сотрудничество с компанией, была и 25-летняя модель Барбара Палвин.

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После неожиданного объявления карьера манекенщицы стремительно пошла вверх. Сексапильная Барбара успела примерить новинки Victoria's Secret и получить заманчивые предложения от других брендов и глянца. Да, журнал Sports Illustrated Swimsuit пригласил модель стать главной звездой их нового выпуска, на что она с радостью согласилась. Кроме этого, Палвин стала лицом коллекции купальников Calzedonia.

Для сексуальных съемок модель прилетела на Багамы, где предстала перед камерой в обольстительных пляжных нарядах. Палвин примерила как классические бикини ярких цветов, так и купальники в спортивном стиле и с трендовыми анималистическими принтами. Автором пикантной фотосессии был талантливый Бен Уоттс.

Барбара Плавин снялась для рекламы купальников / Calzedonia

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Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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