"Ангел" Victoria's Secret Бриджит Малкольм обнажила грудь на пляже: 18+

165 Читати новину українською
Бриджит Малкольм обнажилась на пляже
Бриджит Малкольм обнажилась на пляже / www.bridgetmalcolm.com.au

Сексапильная модель Бриджит Малкольм, которая является одним из "ангелов" бельевого бренда Victoria's Secret, показала свою обнаженную грудь. Пикантные фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

25-летняя австралийка Бриджит Малкольм имеет роскошное стройное тело, которое не стесняется показывать общественности. В сети модель любит кичиться результатами пикантных съемок и горячими кадрами своих будней.

Читайте также: Сальма Хайек похвасталась пышными формами в бикини: соблазнительные фото

На днях Бриджит Малкольм опубликовала провокационные фото с отдыха в родной Австралии. Перед камерой "ангел" Victoria's Secret позировала топлес, обнажив свою грудь. Только на одном снимке манекенщица прикрыла руками интимные места.

Стоит отметить, что как модель с опытом, Бриджит Малкольм выбрала для горячих фото разные ракурсы и позы. Австралийка сидела, игриво глядя в камеру, стояла боком, выгнув свою спину, и счастливо улыбалась, едва прикрыв свою грудь.

Вероятно, Бриджит Малкольм выбрала не людный пляж, ведь на кадрах не было видно ни одного отдыхающего. Однако скрывать сделанные фотографии она не собиралась, поэтому в последние дни декабря опубликовала серию провокационных кадров, которые мгновенно взбудоражили сеть.

Теги: LifeStyle Эротика Отдых Мода Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
2 января 21:02 Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
Євгенія Мазур 120
Рождественский пост 2018-2019: что нельзя делать в течении 40 дней
2 января 16:27 Рождественский пост 2018-2019: что нельзя делать в течении 40 дней
3367
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
1 января 17:55 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 40266
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
1 января 17:29 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
59520
Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
30 декабря 2018 15:48 Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
Олесь Друкач 168
Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
29 декабря 2018 12:22 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
Юлія Михайлова 3090
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук