"Ангел" Victoria's Secret Бриджит Малкольм обнажила грудь на пляже: 18+

Сексапильная модель Бриджит Малкольм, которая является одним из "ангелов" бельевого бренда Victoria's Secret, показала свою обнаженную грудь. Пикантные фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

25-летняя австралийка Бриджит Малкольм имеет роскошное стройное тело, которое не стесняется показывать общественности. В сети модель любит кичиться результатами пикантных съемок и горячими кадрами своих будней.

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На днях Бриджит Малкольм опубликовала провокационные фото с отдыха в родной Австралии. Перед камерой "ангел" Victoria's Secret позировала топлес, обнажив свою грудь. Только на одном снимке манекенщица прикрыла руками интимные места.

Стоит отметить, что как модель с опытом, Бриджит Малкольм выбрала для горячих фото разные ракурсы и позы. Австралийка сидела, игриво глядя в камеру, стояла боком, выгнув свою спину, и счастливо улыбалась, едва прикрыв свою грудь.

Вероятно, Бриджит Малкольм выбрала не людный пляж, ведь на кадрах не было видно ни одного отдыхающего. Однако скрывать сделанные фотографии она не собиралась, поэтому в последние дни декабря опубликовала серию провокационных кадров, которые мгновенно взбудоражили сеть.