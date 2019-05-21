"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск заворожила роскошным платьем в Каннах: фото

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Эльза Хоск на Каннском кинофестивале
Эльза Хоск на Каннском кинофестивале / Instagram / @hoskelsa

Модели бельевого бренда Victoria's Secret не только эпатируют на красных дорожках соблазнительными нарядами, но и очаровывают нежным и элегантным образом. Это доказала Эльза Хоск, которая пришла на Каннский кинофестиваль-2019 в роскошном вечернем платье.

72-ой Каннский кинофестиваль привлекает все большее внимание СМИ, ведь именно там самые известные звезды Голливуда представят свои фильмы. Однако на красных дорожках мероприятия пристутствует множество музыкантов и моделей, которые пришли поддержать претендентов на "Золотую пальмовую ветвь".

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Среди приглашенных гостей была и известная шведская модель Эльза Хоск – одна из "ангелов" Victoria's Secret. Манекенщица в очередной раз показала изящный образ, представ перед камерами в потрясающем платье от Etro. Наряд молочно-мятного цвета подчеркнул стройную талию Эльзы Госк и не пышную грудь звезды. Элегантный look модель дополнила ценными украшениями.

Удалось звезде удивить не только нарядом, но и выбором прически. 30-летняя Эльза Хоск сделала легкие локоны, украсив прическу косой. Легкий макияж с акцентом на глаза завершил look шведской красавицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

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Теги: Каннский кинофестиваль Новости LifeStyle LifeStyle Мода Victoria's Secret Эльза Хоск Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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