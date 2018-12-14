"Ангел" Victoria's Secret Тейлор Хилл не постеснялась показать откровенное фото с акне на лице

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Тейлор Хилл
Тейлор Хилл / www.gettyimages.com

Супермодель Тейлор Хилл, которая с 2015 года является "ангелом" бельевого бренда Victoria's Secret, не побоялась показать поклонникам фото, как выглядит ее кожа в реальной жизни.

Как известно, для создания любого рекламного кампейна используется ретушь, а также используется профессиональный макияж и правильный свет. Поэтому кожа выглядит на фото или видео в идеальном состоянии. Однако в реальной жизни даже "ангелам" знаменитого бельевого бренда приходится встречаться с неприятностями с внешним видом.

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Так, супермодель Тейлор Хилл опубликовала фото на своей странице в Instagram без макияжа и фильтров, продемонстрировав состояние своей кожи. Большинство пользователей в сети похвалили ее за откровенное и честное фото.

"Спасибо тебе за подлинность. Это очень важно", "Натуральная красота", "Ты очень красивая", "Ты замечательный пример", "Ты действительно красиво выглядишь", – написали поклонники Тейлор.

Однако есть и другие сторонники, которые обратили внимание на проблемные участки лица модели и раскритиковали ее.

"Что с твоей кожей?" – написал один из интернет-пользователей.

Тейлор Хілл
Тейлор Хилл / Instagram @taylor_hill

Тейлор Хілл
Тейлор Хилл / Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Красота Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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