"Ангел" Victoria's Secret Винни Харлоу похвасталась формами в новой съемке

Экзотическая канадская красавица Винни Харлоу поделилась со своими поклонниками снимками с очередной фотосессии. 24-летняя "ангел" Victoria's Secret сумела продемонстрировать и стройную фигуру, и обновленную прическу.

Новые фотографии роскошного "ангела" Victoria's Secret появились на официальной странице фотографа Jamie Bruce и на странице Винни Харлоу в Instagram. Экзотическая красавица снялась в интересной фотосессии, заодно продемонстрировав свою новую прическу. 24-летняя модель предстала на фотографиях с укороченными волосами и кудрявой челкой.

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Винни Харлоу позировала перед камерой фэшн-фотографа на Багамских островах. Локацией для съемки она выбрала зоопарк, поэтому кроме нее на снимках можно увидеть милых розовых фламинго и роскошных белых павлинов. 24-летняя "ангел" Victoria's Secret позировала в бархатном костюме, который состоял из топа и шорт.

Второй локацией для фотосессии стал берег океана, где Винни Харлоу переоделась в купальный костюм. Она бегала по пляжу и нежилась в бирюзовых волнах. Поклонники оценили съемку "ангела" и порадовали ее большим количеством предпочтений и комментариев с комплиментами.



Винни Харлоу / Instagram / @byjamiebruce