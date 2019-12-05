"Ангелы" Victoria's Secret показали новинки бренда: фото 18+

Несмотря на все проблемы бельевого бренда Victoria's Secret его "ангелы" не отказываются от контракта и продолжают сниматься в сексуальных рекламах. На днях в сети появились очередные жаркие фото моделей в дизайнерских комплектах.

Как известно, 2019 год войдет в историю бренда Victoria's Secret как один из самых сложных. Из-за скандального заявления директора компании Эда Разека количество продаж существенно снизилось, а популярная фирма оказалась на грани закрытия. Причиной такого фиаско стали слова представителя бренда, что к "ангелам" Victoria's Secret никогда не присоединятся пышнотелые модели или трансгендеры.

Интересно: Грандиозное шоу Victoria's Secret отменили: чем отличился показ в 2018 году

Волна возмущения заставила компанию пересмотреть стандарты красоты, а к числу моделей присоединились манекенщицы с более пышной фигурой. Однако и это не исправило ситуацию, поэтому грандиозное шоу, которое ежегодно покоряло зрителей, решили отменить.

Между тем от разработок нового белья в Victoria's Secret не отказались. Команду "ангелов" не покинула ни одна красавица, продемонстрировав преданность и благодарность бренду, который сделал их популярными. Поэтому в новой рекламной кампании снялись такие знаменитые модели, как Лаис Рибейро, Тейлор Хилл, Эльза Хоск, Винни Гарлоу, Жасмин Тукс и другие. Все они продемонстрировали зимние новинки к рождественским праздникам, в частности, роскошные бельевые комплекты с кружевом, сексуальные атласные пижамы и тематические новогодние наряды, а также брендовые халаты. Сексуальные фото уже успели взбудоражить сеть.