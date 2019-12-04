Анна Ризатдинова резко ответила на комментарий Евгения Кота о спортсменах на шоу

Развлекательный проект "Танцы со звездами 2019" до сих пор остается в эпицентре новостей. Победители шоу, Евгений Кот и Ксения Мишина, охотно дают интервью и делятся впечатлениями от проекту. Немалый резонанс вызвало участие танцовщика в программе "Слава +".

С чего начался конфликт

На днях на ютуб-канале "Люкс ФМ" появился новый выпуск развлекательного проекта "Слава +". Ведущий Слава Демин взял первое интервью у победителя шоу "Танцы со звездами 2019" и расспросил у него о закулисье съемок, партнерше Ксении Мишиной и отношениях с женой. Однако наибольшее внимание привлекло признание Евгения Кота о возможном дуэте с олимпийской чемпионкой Анной Ризатдинова.

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По словам танцора, организаторы предлагали стать в пару с харизматичной спортсменкой, которую ему удалось победить с небольшим отрывом голосов. Однако Евгений Кот выбрал Ксению Мишину, потому что уверен, что зрители не воспринимают технику танца, а голосуют за чувственные постановки. Кроме этого, победитель шоу не скрывал удивления, что Анна Ризатдинова смогла попасть в финал "Танцев со звездами", ведь до сих пор спортсменки покидали паркет по середине сезона.

"Вообще для меня удивительно, что она дошла до финала. Несмотря на танцы, потому что это, в принципе, шоу не о танцах, а о людях. Она молодец ... Вспомним прошлый год, Анита Луценко ... Все было круто, хорошо же танцевала, почему ушла? Спорт мешает открыть то, что у тебя внутри и выдать это ... Мне кажется, чтобы общаться со зрителем важнее сердце, чем просто задрать ногу", – заявил он.

Смотрите интервью Евгения Кота в программе "Слава +": видео

Реакция Анны Ризатдиновой

Такой комментарий возмутил Анну Ризатдинова. Спортсменка написала гневный комментарий в инстаграм-сторис, отметив, что десятки лет посвятила тренировкам, чтобы научиться "задирать ногу".

Прочитала интервью Евгения Кота, и хочу сказать: я 17 лет отдала большому спорту прежде, чем научиться "задирать ногу" и представляла Украину на мировых аренах, не раз поднимала наш флаг и заставляла играть гимн государства. Но тебе не понять, что это такое,

– ответила Анна Ризатдинова.

Реакция Анны Ризатдиновой на комментарий Евгения Кота / Скриншот

Во время выпусков "Танцы со звездами 2019" неоднократно появлялась информация, что соперники Анны Ризатдиновой упрекают звезду за спортивное прошлое. В частности, Владимир Остапчук отмечал, что олимпийская чемпионка в каждом выпуске садится на шпагат, демонстрируя идеальную растяжку. Однако для всех хейтеров Анна Ризатдинова находила ответ, призывая и их попробовать повторить подобные действия на паркете.

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По результатам голосования, спортсменка и ее партнер Александр Прохоров заняли второе место. В прямом эфире ведущие шоу отметили, что разница между ними и победителями была небольшой.