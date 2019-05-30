"Антитела" представят новый хит Symphony, созданный с обладателями Грэмми Clean Bandit

Известная украинская группа "Антитела", которая начала большой гастрольный тур по Украине, выпустили новый сингл и клип под названием Symphony. Трек был создан совместно с известной британской группой Clean Bandit, которая в 2015 году удостоились премии Грэмми.

Новый сингл был записан по инициативе самих британцев, которые в рамках международного проекта предложили "Антителам" создать украинскую версию песни Symphony. Поэтому, музыканты согласились и объединились с британцами для создания "кавера" известной песни.

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Антитела – Symphony (TBRG Open x Clean Bandit – Official Cover): смотреть видео онлайн

Режиссером видеоклипа стал Юджин, который привнес в британскую композицию украинских красок, добавив отечественные музыкальные инструменты. Съемки проходили в Киеве, а постпродакшн осуществляла команда из HEADSHOT studio.

У нас была непростая задача, снять клип на песню Symphony, оригинал которой – мировой хит и на YouTube имеет 800 тысяч просмотров. Было около пяти идей, из которых мы остановились на самых смелых,

– объяснил режиссер, добавив, что они решили показать закулисье создания клипа в самом видеоклипе.

Сам же Тарас Тополя, лидер группы "Антитела", добавил, что для них такой опыт сотрудничества оказался довольно интересным, хотя и возникали определенные трудности из-за коммуникации на расстоянии. Но исполнитель убежден, что украинская версия песни понравится не только самим Clean Bandit, но и миллионам украинцев.

Британцы тоже остались довольны совместной работой, а один из участников трио Грейс Чатто поделился, что им было приятно сотрудничать с группой "Антитела": "Мы рады сотрудничать с группой и узнавать больше о людях и местах, которые вдохновляют их на новые музыкальные эксперименты. Для нас это интересный опыт, поэтому мы с нетерпением ждали результат нашего совместного сотрудничества".

Что интересно, первыми новый хит могли услышать львовяне на большом концерте "Антитела" на стадионе "Арена-Львов" 25 мая. Там же и начался большой стадионный тур по городам Украины. Около двадцати тысяч поклонников положительно оценили песню и поблагодарили за нее бурными аплодисментами. Яркий репортаж с первого концерта гастрольного тура во Львове читайте здесь.

Смотрите премьеру Symphony группы Антитела во Львове: