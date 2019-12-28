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Антитела зажгли популярным хитом в суперфинале "Х-фактора": видео

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"Антитела" на "Х-факторе" / М2

Любимый многими украинцами группа "Антитела" тоже выступил в суперфинале шоу "Х-фактор" 10 сезон. Они спели популярную песню "Верила" и поздравили украинцев с новогодними праздниками.

Их выступление зажло весь зал: люди начали подпевать и подтанцовывать. Группа смогла поднять настроение всем присутствующим и добавила невероятной атмосферы.

Интересно! Группа "Антитела" презентовала зрелищный клип Stand up, снятый с поклонниками: видео

После выступления фронтмен группы "Антитела" сообщил, что он общается с участниками шоу "Х-фактора" всех сезонов. Они всегда поддерживают их и помогают.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений X-Factor UA (@xfactorstb)

Тарас Тополя также поздравил украинцев с наступающим Новым годом.

Хочу пожелать всем в новом 2020 году, чтобы произошло то, чего мы ждем – чтобы был мир на наших условиях. Мы держим руки на пульсе. И желаю, чтобы Украина поняла себя как государство,
– сказал фронтмен "Антитела".

Смотрите видео выступления группы "Антитела" на "Х-факторе"

Заметим, что в суперфинале "Х-фактора", кроме группы "Антитела" выступили многие звезды, которые порадовали зрителей хитами: Тина Кароль, Александр Кривошапко, Джамала, ALYONA ALYONA, ALEKSEEV (Никита Алексеев), Monatik (Дмитрий Монатик), Верка Сердючка и другие.

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Автор: Мария Бондар
Теги: Новости Украины Антитела Музыка LifeStyle
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