Антитела зажгли популярным хитом в суперфинале "Х-фактора": видео

Любимый многими украинцами группа "Антитела" тоже выступил в суперфинале шоу "Х-фактор" 10 сезон. Они спели популярную песню "Верила" и поздравили украинцев с новогодними праздниками.

Их выступление зажло весь зал: люди начали подпевать и подтанцовывать. Группа смогла поднять настроение всем присутствующим и добавила невероятной атмосферы.

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После выступления фронтмен группы "Антитела" сообщил, что он общается с участниками шоу "Х-фактора" всех сезонов. Они всегда поддерживают их и помогают.

Тарас Тополя также поздравил украинцев с наступающим Новым годом.

Хочу пожелать всем в новом 2020 году, чтобы произошло то, чего мы ждем – чтобы был мир на наших условиях. Мы держим руки на пульсе. И желаю, чтобы Украина поняла себя как государство,

– сказал фронтмен "Антитела".

Смотрите видео выступления группы "Антитела" на "Х-факторе"

Заметим, что в суперфинале "Х-фактора", кроме группы "Антитела" выступили многие звезды, которые порадовали зрителей хитами: Тина Кароль, Александр Кривошапко, Джамала, ALYONA ALYONA, ALEKSEEV (Никита Алексеев), Monatik (Дмитрий Монатик), Верка Сердючка и другие.