Антонио Бандерас раскритиковал Хайди Клум за ее поведение: неожиданные детали

Американская модель Хайди Клум привлекает немалое внимание пользователей сети и СМИ. Однако не все выходки звезды на светских мероприятиях ее коллеги воспринимают положительно. Так, Антонио Бандерас раскритиковал поведение влюбленной модели.

Как известно, в последние дни 2018 года 45-летняя Хайди Клум обручилась с 29-летним музыкантом Томом Каулитцем. Пара не скрывает своих чувств даже во время публичных выходов. Следовательно, Хайди и Том частенько обнимаются перед камерами, целуются и шутят друг с другом.

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Такое поведение звезды очаровывает всех ее поклонников, ожидающих появления влюбленных на красных дорожках. Однако коллеги Хайди Клум в шоу-бизнесе не хотят видеть такие нежности.

Как сообщает WHO Magazine, голливудский актер Антонио Бандерас остро раскритиковал поведение Хайди Клум и Тома Каулитца. Знаменитый красавец избегал пару на красной дорожке "Золотого глобуса 2019" из-за их чрезмерной романтичности. Антонио Бандерас сравнил поведение звезд с эротическим шоу – пип-шоу.

На такую критику Хайди Клум пока не отреагировала. В то же время модель продолжила публиковать забавные и романтичные кадры из закулисья "Золотого глобуса" в своем блоге.