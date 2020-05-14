Архивное фото Монатика с женой покорило сеть: как пара выглядела 7 лет назад

Один из самых успешных артистов украинского шоу-бизнеса держит вне объективов камер свою семью. Монатик изредка появляется на публике с женой Ириной, а лица своих сыновей и вовсе скрывает. Однако в сеть все же попало архивное фото супругов, которое не осталось без внимания пользователей.

Совместные фото Монатика с возлюбленной Ириной Демичевой – настоящая редкость, которой артист радует поклонников нечасто. Однако поклонники и сами ищут архивные кадры на просторах Интернета и публикуют их в фан-страницах в инстаграме.

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Так, пользователей соцсетей поразила фотография, на которой влюбленные позируют в столице 7 лет назад. К тому времени Монатик еще не был женат на своей избранницей, ведь они сыграли свадьбу только в 2015 году, когда бок о бок прошли через долги, жизненные трудности и арендованные квартиры.

Сторонники сравнили два фото, разница между которыми – 7 лет. Очевидно, что за это время Монатик прошел путь от любителя до зрелого артиста, вписал свое имя в историю современной украинской музыки. Поэтому фаны в комментариях отметили, что кумир миллионов возмужал, а вот на Ирину время не повлияло.

Напомним, что супруги воспитывают двух сыновей – Даниила и Платона, и вместе работает над совместным проектом Monatik, в котором возлюбленная исполнителя выступает в роли менеджера. Карантин семья проводила в полном составе в частном доме и наконец смогла насладиться компанией друг друга. Ранее Монатик умилил сеть фотографиями с сыновьями, на которых они позируют на диване и рассматривают многочисленные награды звездного отца.