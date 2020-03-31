Арнольд Шварценеггер умилил сеть фото, на котором играет в шахматы с осликом

Культовый американский актер Арнольд Шварценеггер любит делиться с поклонниками забавными фото и видео, на которых изображен вместе с домашними любимцами. На днях он поделился фотографией, на которой показал, как играет в шахматы с осликом.

Арнольд Шварценеггер, известный по роли в легендарном фильме "Терминатор", никогда не падает духом и знает, как поднять настроение поклонникам. Забавные кадры, которые он публикует на личной странице в инстаграме, вызывают ажиотаж и активные обсуждения среди подписчиков. Очередной снимок с осликом менее, чем за сутки набрал почти миллион лайков.

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Находясь на карантине, каждый развлекается, как может. Арнольд Шварценеггер решил с пользой провести время и сыграл с осликом Лулу в шахматы. На фотографии видно, как актер курит сигару в то время, как Лулу делает свой ход.

Вот вам ежедневное обновление о жизни Лулу – она ​​не лучший партнер для игры в шахматы, но очень старается. Если вы откладывали на потом что-то вроде изучения шахмат со своей семьей, используйте время, которого вам так не хватало,

– написал в публикации Арнольд.

Даже в изоляции звезда выглядит прекрасно. Шварценеггер одет в стильную куртку и аккуратно уложил волосы.

Отметим, по состоянию на 30 марта в мире зафиксировали 758 777 случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 37 815 человек, а выздоровели – 165 607. Больше всего случаев заболевания подтвердили в США – 159 689. Для сохранения здоровья и жизни необходимо оставаться дома.



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