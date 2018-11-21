Арнольд Шварценеггер устроил сюрприз для американских спасателей: видео и фото

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Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер / Twitter / @Schwarzenegger

Голливудский "Терминатор" Арнольд Шварценеггер решил устроить сюрприз для американских спасателей, которые ликвидируют последствия лесных пожаров в Калифорнии. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

День благодарения в США – отличный повод для американцев выразить слова благодарности близким людям. Не обходят эту возможность и голливудские звезды, которые приобщаются к благотворительным проектам.

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Присоединился к одной из акций голливудский актер Арнольд Шварценеггер. Звезда приехал в город Чико, где находятся сотни беженцев из Калифорнии. Лесные пожары дотла разрушили их жилье, поэтому люди временно поселились в городке.

Арнольд Шварценеггер решил сразу же отбросить все формальности. Он ходил по городу без сопровождения охраны, поздоровался с американцами и спасителями. Впоследствии актер сам стал к плите и приготовил кашу. Кроме этого, Арнольд Шварценеггер сам раздавал еду и помогал волонтерам убирать. Отдельное внимание он уделил спасателям, которых назвал "символом Америки".

Сегодня я видел опустошение и встретил людей, которые потеряли все. Но я также видел дух Америки, как пожарные работают в течение 24 часов, как волонтеры приезжают и помогают всячески. Вот тут День благодарения и благодарен за то, что вы на собственном примере показываете, что делает нас великими,
– отметил Арнольд Шварценеггер.

Актер добавил видео, на котором показал последствия стихии и рассказал об увиденном.

 

Теги: Кино LifeStyle Голливуд Стихийный бедствия Арнольд Шварценеггер
Источник: 24 Канал
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